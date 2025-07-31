Хочу подякувати всім парламентарям за ухвалення мого законопроєкту – тепер уже закону; щойно підписав документ – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Хочу подякувати зараз усім парламентарям за ухвалення мого законопроєкту – тепер уже закону. Щойно я підписав документ, текст буде негайно опублікований. Це гарантії нормальної, незалежної роботи антикорупційних органів, усіх органів правопорядку нашої держави. Закон гарантує відсутність будь-яких зовнішніх впливів, втручань, зокрема гарантує завдяки перевіркам на детекторі брехні – регулярним перевіркам для всіх тих працівників органів правопорядку, які мають доступ до державної таємниці або які мають родичів у Росії. Рішення правильне. Триста тридцять один депутат. Саме так, як потрібно, – за основу та в цілому. Дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки, чує своїх громадян. Україна є демократією – точно жодних сумнівів. Урядовці невідкладно також поінформують партнерів України про цей закон.

І сьогодні ще є дуже важливі рішення. Це закон, який гарантує належне бюджетне фінансування для Сил оборони на зброю, на дрони, на виплати воїнам та рідним наших воїнів. Надзвичайно важливо. Щойно теж підписав, і це гарантія, що будуть виплати нашим воїнам на передовій і всі належні виплати рідним наших полеглих героїв. Також я доручав, і ми погодили з військовим командуванням рішення щодо додаткових 15 днів відпустки для наших військових. Щоб у серпні це запрацювало. Також ухвалений закон, який дає більше можливостей ветеранським підприємствам. Ці закони вже є, ці закони вже будуть працювати. Тож цей день справді результативний – і відчутний для людей. Дякую всім, хто захищає Україну, українців, українські національні інтереси.

Слава Україні!