Хоробрість разом із фаховістю мають забезпечити нашу перемогу – Президент на випуску слухачів стратегічного та оперативного рівнів підготовки Національного університету оборони

Президент України Володимир Зеленський привітав майорів, підполковників, полковників, бригадних генералів і генерал-майорів із закінченням навчання в Національному університеті оборони та вручив дипломи з відзнакою.

Глава держави зазначив, що завдання командирів, які завершили навчання, – збільшити силу й фаховість національної оборони.

«Український воїн по праву має світове визнання, і не тільки ми в Україні пишаємося нашими героями, а й світ, увесь світ, захоплюється тією справою, яку робить Україна – усі наші люди», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що весь досвід українського захисту в цій війні – армії, солдатів і командирів, бойових підрозділів – необхідно не лише зберігати, а й поширювати, масштабувати на всю систему Сил оборони.

«Хоробрість означає дуже багато на війні. Але хоробрість разом із фаховістю, стійкість разом зі знанням сучасних практик війни, навченість разом із технологічністю – це те, що повинне забезпечити нашу перевагу, українську перевагу», – зазначив він.

З початку повномасштабного російського вторгнення вже понад 80 тисяч українців і українок відзначені державними нагородами, 426 воїнів удостоєні звання Героя України, значна частина з них – посмертно. Володимир Зеленський акцентував, що кожен завжди має шанувати відданість наших людей справі захисту України.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх, хто віддав своє життя заради нашої держави та її народу.