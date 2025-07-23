Ігор Жовква: Агрохаб у Єгипті – амбітна мета України для зміцнення регіонального партнерства

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову зі спеціальною радницею Президента Єгипту з питань національної безпеки Фаїзою Абуль-Нага.

Сторони обговорили реалізацію домовленостей президентів України та Єгипту, яких лідери досягли під час телефонної розмови 2 липня.

Зокрема, ішлося про розвиток двосторонньої торговельної співпраці. Ігор Жовква наголосив, що Єгипет залишається найбільшим торговельним партнером України на Близькому Сході та в Африці, а обсяги двосторонньої торгівлі майже досягли довоєнного рівня.

Ключова тема розмови – продовольча безпека. Сторони обговорили створення українського агропромислового хабу на території Єгипту.

«Україна готова й надалі залишатися надійним гарантом продовольчої безпеки Єгипту. Маємо амбітну мету – відкрити в Єгипті регіональний логістичний хаб для українського продовольства. Працюємо разом для її досягнення», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Україна та Єгипет також працюватимуть над активізацією співробітництва у сфері промисловості й туризму.

Окрему увагу під час розмови приділили важливості досягнення справедливого й тривалого миру.

Ігор Жовква подякував Єгипту за конструктивну позицію в межах Генеральної Асамблеї ООН, зокрема за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.