Ігор Жовква: Агрохаб у Єгипті – амбітна мета України для зміцнення регіонального партнерства

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову зі спеціальною радницею Президента Єгипту з питань національної безпеки Фаїзою Абуль-Нага.
Сторони обговорили реалізацію домовленостей президентів України та Єгипту, яких лідери досягли під час телефонної розмови 2 липня.
Зокрема, ішлося про розвиток двосторонньої торговельної співпраці. Ігор Жовква наголосив, що Єгипет залишається найбільшим торговельним партнером України на Близькому Сході та в Африці, а обсяги двосторонньої торгівлі майже досягли довоєнного рівня.
Ключова тема розмови – продовольча безпека. Сторони обговорили створення українського агропромислового хабу на території Єгипту.
«Україна готова й надалі залишатися надійним гарантом продовольчої безпеки Єгипту. Маємо амбітну мету – відкрити в Єгипті регіональний логістичний хаб для українського продовольства. Працюємо разом для її досягнення», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.
Україна та Єгипет також працюватимуть над активізацією співробітництва у сфері промисловості й туризму.
Окрему увагу під час розмови приділили важливості досягнення справедливого й тривалого миру.
Ігор Жовква подякував Єгипту за конструктивну позицію в межах Генеральної Асамблеї ООН, зокрема за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.