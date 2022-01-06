Ігор Жовква й радник Прем'єр-міністра Нідерландів обговорили співпрацю у сферах безпеки та європейської інтеграції

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з радником Прем’єр-міністра Королівства Нідерланди з питань зовнішньої та безпекової політики Джефрі ван Леувеном.

Ігор Жовква ознайомив співрозмовника з актуальною безпековою ситуацією на Донбасі та поінформував про нарощування військової присутності РФ, що триває вздовж кордонів України. Він наголосив на важливості рішучої та скоординованої позиції міжнародної спільноти, передусім держав ЄС і НАТО, щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України, а також відзначив тверду позицію Нідерландів у цьому питанні.

Сторони обговорили наступний саміт НАТО в Мадриді у 2022 році, насамперед у контексті запрошення нашої держави до участі в заході, та його очікувані результати.

Окрема увага під час розмови була приділена реалізації європейських прагнень України. Ігор Жовква ознайомив співрозмовника з практичними кроками нашої держави для досягнення цієї стратегічної мети.

Співрозмовники торкнулися питання епідемічної ситуації в Україні та Нідерландах, а також кроків двох держав щодо протидії поширенню COVID-19.