Ігор Жовква обговорив із послами Євросоюзу підсумки міжнародних заходів за участю Президента України та євроінтеграційні пріоритети нашої держави

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква зустрівся з головою Представництва Європейського Союзу в Україні та послами держав – членів Євросоюзу.

Під час зустрічі обговорили результати заходів за участю Президента України, які відбулися минулого тижня: зустрічі Північно-Балтійської вісімки в Копенгагені, засідання коаліції охочих у Парижі, а також візитів до Ужгорода Президента Європейської ради Антоніу Кошти та Прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Ігор Жовква подякував Європейському Союзу й державам-членам за незмінну підтримку України. Він наголосив, що внесок кожної країни важливий для досягнення справедливого та сталого миру.

Окрема увага – ключовим компонентам гарантій безпеки, посиленню санкційного тиску на Росію, координації дій Євросоюзу та США в цьому питанні.

Учасники зустрічі також обговорили політику розширення Європейського Союзу, передусім щодо майбутнього членства України.

«Повноправне членство України у Євросоюзі є ключовим елементом майбутніх гарантій безпеки для нашої держави. Україна віддана продовженню реформ, необхідних для вступу, та готова тісно співпрацювати з європейськими партнерами на цьому шляху», – зазначив Ігор Жовква.