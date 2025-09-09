Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Росіяни продовжують вбивати, і жахливо, що немає достатньо сильної реакції глобальних суб’єктів – звернення Президента
Росіяни продовжують вбивати, і жахливо, що немає достатньо сильної реакції глобальних суб’єктів – звернення Президента

9 вересня 2025 року - 18:34

Переглянути всі відео
ностанні новини

Ігор Жовква обговорив із послами Євросоюзу підсумки міжнародних заходів за участю Президента України та євроінтеграційні пріоритети нашої держави

9 вересня 2025 року - 18:56

Росіяни продовжують вбивати, і жахливо, що немає достатньо сильної реакції глобальних суб’єктів – звернення Президента

9 вересня 2025 року - 18:30

Росіяни зараз концентрують знову удари проти енергетики; звісно, відповіді наші на це є й будуть – звернення Президента

8 вересня 2025 року - 19:35

Президент привітав українських захисників із Днем воєнної розвідки та відзначив їх державними нагородами

8 вересня 2025 року - 17:05

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента на Закарпаття
Робоча поїздка Президента на Закарпаття

5 вересня 2025 року - 13:10

Перейти до всіх галерей

Ігор Жовква обговорив із послами Євросоюзу підсумки міжнародних заходів за участю Президента України та євроінтеграційні пріоритети нашої держави

9 вересня 2025 року - 18:56

Ігор Жовква обговорив із послами Євросоюзу підсумки міжнародних заходів за участю Президента України та євроінтеграційні пріоритети нашої держави

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква зустрівся з головою Представництва Європейського Союзу в Україні та послами держав – членів Євросоюзу.

Під час зустрічі обговорили результати заходів за участю Президента України, які відбулися минулого тижня: зустрічі Північно-Балтійської вісімки в Копенгагені, засідання коаліції охочих у Парижі, а також візитів до Ужгорода Президента Європейської ради Антоніу Кошти та Прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Ігор Жовква подякував Європейському Союзу й державам-членам за незмінну підтримку України. Він наголосив, що внесок кожної країни важливий для досягнення справедливого та сталого миру.

Окрема увага – ключовим компонентам гарантій безпеки, посиленню санкційного тиску на Росію, координації дій Євросоюзу та США в цьому питанні.

Учасники зустрічі також обговорили політику розширення Європейського Союзу, передусім щодо майбутнього членства України.

«Повноправне членство України у Євросоюзі є ключовим елементом майбутніх гарантій безпеки для нашої держави. Україна віддана продовженню реформ, необхідних для вступу, та готова тісно співпрацювати з європейськими партнерами на цьому шляху», – зазначив Ігор Жовква.

Версія для друку