Ігор Жовква обговорив підготовку до Міжнародної конференції з питань реформ в Україні з керівником Служби дипломатичних радників Президента Швейцарії

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з керівником Служби дипломатичних радників Президента Швейцарської Конфедерації Теренсом Біллетером.

Співрозмовники обговорили актуальні питання двосторонніх відносин та реалізацію домовленостей, досягнутих за результатами офіційного візиту Президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги до України у липні 2020 року.

Ігор Жовква високо оцінив реалізацію швейцарської Програми співробітництва на 2020-2023 роки, подякував за технічну та гуманітарну допомогу, яка надається Україні, а також окреслив перспективні напрями розвитку співпраці між двома державами.

Сторони домовилися продовжити роботу щодо підготовки до проведення у Швейцарії у 2022 році Міжнародної конференції з питань реформ в Україні.

Заступник керівника Офісу Президента також розповів про безпекову ситуацію на Донбасі та наголосив на важливості співпраці України з міжнародними партнерами для відновлення миру в регіоні.

Теренс Біллетер запевнив у незмінності позиції Швейцарської Конфедерації щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.

Співрозмовники обговорили також співпрацю щодо протидії пандемії COVID-19, розвитку транспортної інфраструктури України, реалізації спільних проектів, зокрема у сфері залізничних перевезень.