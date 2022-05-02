Ігор Жовква обговорив з федеральним міністром з питань ЄС та Конституції Австрії актуальні питання двосторонньої співпраці

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів розмову у форматі відеоконференції з федеральним міністром з питань ЄС та Конституції у Відомстві Федерального канцлера Австрії Кароліне Едтштадлер.

Ігор Жовква подякував Австрії за теплий прийом близько 50 тис. українців, які були змушені покинути свої домівки, а також високо відзначив ініціативу Федерального уряду подвоїти кошти, зібрані в межах доброчинної акції «Сусід у скруті».

Під час розмови сторони обговорили необхідність посилення Європейським Союзом санкцій проти Росії.

«Ми розраховуємо на підтримку Австрією якнайшвидшого схвалення шостого санкційного пакету, який мав би обов’язково містити ембарго на нафту та відключення від системи SWIFT усіх російських банків. Необхідно покласти край фінансуванню агресії РФ через придбання російських енергоносіїв», – наголосив Ігор Жовква.

Було відзначено чітку позицію Австрії зі збереження європейської єдності щодо відмови сплачувати за постачання газу в російських рублях.

Окрему увагу співрозмовники приділили пріоритетам України у сфері європейської інтеграції. Заступник керівника Офісу Президента поінформував Кароліне Едтштадлер про останні здобутки в цьому напрямі. Ігор Жовква висловив розчарування нещодавніми висловлюваннями міністра закордонних справ Австрії Александра Шалленберга, які не сприяють досягненню нашою державою основних цілей європейської інтеграції. Ігор Жовква переконаний, що очікувана позитивна рекомендація Європейської комісії за результатами розгляду відповідей України на опитувальник дасть змогу державам – членам Європейського Союзу підтримати набуття Україною статусу країни – кандидата на вступ до ЄС вже в червні цього року.

Заступник керівника Офісу Президента закликав австрійську сторону підтримати пропозицію Єврокомісії щодо скасування митних тарифів і квот на українську промислову й аграрну продукцію.

Також було висловлено очікування якнайшвидшого укладення угоди між Україною та ЄС щодо лібералізації автотранспортних перевезень.