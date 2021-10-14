Ігор Жовква обговорив з главою делегації Європарламенту у ПА ЄВРОНЕСТ пріоритети розвитку Східного партнерства

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з главою делегації Європарламенту в Парламентській асамблеї ЄВРОНЕСТ, депутатом Європейського Парламенту Андрюсом Кубілюсом.

Основною темою зустрічі був подальший розвиток Східного партнерства, зокрема у контексті запланованого на грудень Саміту цієї ініціативи. Співрозмовники погодилися, що започаткування «Асоційованого тріо» України, Молдови та Грузії має надати додатковий поштовх для вироблення стратегічного бачення майбутнього Східного партнерства.

«Україна наполягає на схваленні амбітної декларації Саміту Східного партнерства та вже пропонує свої ідеї до її проекту, як це було зроблено під час підготовки нещодавнього Саміту Україна – ЄС. Ми прагнемо визнання європейської перспективи держав «Асоційованого тріо» і працюємо над поглибленням змістовної співпраці з Європейським Союзом у пріоритетних сферах», – наголосив Ігор Жовква.

Андрюс Кубілюс відзначив значний прогрес нашої країни у впровадженні системних реформ, що є важливою передумовою для подальшої інтеграції України до Європейського Союзу.

Ігор Жовква подякував Андрюсу Кубілюсу за багаторічну практичну підтримку європейських прагнень України. Співрозмовники скоординували подальші кроки з метою просування інтересів держав «Асоційованого тріо» у відносинах з Європейським Союзом.

Окрему увагу сторони приділили питанням енергетичної безпеки. Ігор Жовква поінформував депутата ЄП про нещодавні ініціативи Президента України Володимира Зеленського щодо безперервного забезпечення газом європейських держав у зимовий період.