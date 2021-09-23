Ігор Жовква обговорив з представниками уряду Естонії підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з державним секретарем уряду Естонії Таймаром Петеркопом і державним секретарем Міністерства закордонних справ Естонії Йонатаном Всевіовим, які на чолі представницької делегації восьми міністерств та апарату уряду Естонської Республіки перебувають з візитом в Україні.

Ігор Жовква високо оцінив ініціативу естонської сторони щодо організації такого візиту з метою проведення робочих консультацій в українських міністерствах і відомствах. Такий підхід дасть змогу налагодити дієві контакти між відомствами двох держав, а також обговорити можливі проекти практичної співпраці на рівні міністерств України та Естонії в окремих галузях.

Особливу увагу під час зустрічі було приділено реалізації євроатлантичної стратегії України та важливості подальшого обміну досвідом між країнами щодо поглиблення співпраці з НАТО, зокрема у сфері кібербезпеки.

Співрозмовники скоординували подальші кроки стосовно взаємодії двох держав з метою реалізації стратегічного курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу, зокрема в контексті майбутнього Саміту Україна – ЄС.

Заступник керівника Офісу Президента висловив подяку Естонії за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема в межах непостійного членства у Раді Безпеки ООН у 2020-2021 роках.

Ігор Жовква також високо оцінив участь естонської сторони на рівні Президента в інавгураційному саміті Кримської платформи.

Зі свого боку держсекретар МЗС Естонії Йонатан Всевіов наголосив на важливості практичного започаткування Україною ініціативи, спрямованої на деокупацію території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя. Він підтвердив готовність Естонської Республіки активно долучатися до діяльності Кримської платформи.