Ігор Жовква обговорив з радницею Президента Естонії з питань зовнішньої політики безпекову ситуацію на Донбасі та європейський і євроатлантичний курс України

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів онлайн-консультації з новопризначеною радницею Президента Естонської Республіки з питань зовнішньої політики Селією Кунінгас-Саагпакк.

Співрозмовники позитивно відзначили високу динаміку діалогу між країнами та взаємну налаштованість на подальший всебічний розвиток двосторонніх відносин, які мають рівень міждержавного партнерства.

Ігор Жовква розповів про безпекову ситуацію на Донбасі, зокрема поінформував про системні порушення режиму припинення вогню, зростання кількості загиблих та поранених українських військовослужбовців, збереження Росією військового контингенту вздовж українсько-російського кордону.

Селія Кунінгас-Саагпакк наголосила на незмінності твердої підтримки Таллінном суверенітету й територіальної цілісності України.

Окрему увагу було приділено розвитку ситуації в тимчасово окупованому Криму та важливості зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні, особливо з урахуванням блокування Росією заходу в Азовське море та частин Чорного моря.

«Вдячні естонській стороні за активне долучення до діяльності створеної з ініціативи Президента України Кримської платформи, а також оперативне визначення Естонією контактної особи як координатора взаємодії з офісом платформи у Києві», – наголосив Ігор Жовква.

Співрозмовники докладно обговорили співпрацю двох держав у контексті реалізації стратегічного курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Селія Кунінгас-Саагпакк відзначила незмінність підтримки Естонією європейської перспективи України, що відображено у Спільній заяві країн, підписаній у травні 2021 року. Вона також наголосила на важливості продовження реалізації Українською державою амбітного курсу реформ, результатом якого обов’язково стане членство у Європейському Союзі.

Зі свого боку Ігор Жовква подякував співрозмовниці за дієву підтримку з боку Естонії євроінтеграційної стратегії України та зазначив: «Ми впевнені, що новий Президент Естонії Алар Каріс підтримуватиме рух України до членства в ЄС».

Крім того, Ігор Жовква ознайомив співрозмовницю з основними результатами Саміту Україна – ЄС та очікуваннями української сторони від майбутнього саміту Східного партнерства у грудні 2021 року, передусім у частині врахування прагнень країн «Асоційованого тріо» щодо поглиблення та активізації співпраці з Євросоюзом. Селія Кунінгас-Саагпакк позитивно оцінила ідею створення «Асоційованого тріо» та важливість невпинного руху асоційованих партнерів шляхом реформ.

Під час відеоконференції дипломатичні радники скоординували позиції щодо подальшого алгоритму заходів двостороннього діалогу високого рівня.

Співрозмовники також торкнулися питання епідемічної ситуації в Україні й Естонії та кроків обох держав у контексті протидії поширенню COVID-19 і забезпечення щеплення громадян якісною сертифікованою вакциною.