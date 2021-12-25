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Ігор Жовква обговорив з радником Прем’єр-міністра Естонії євроатлантичну інтеграцію та безпекову ситуацію в Україні

28 грудня 2021 року - 18:58

Ігор Жовква обговорив з радником Прем’єр-міністра Естонії євроатлантичну інтеграцію та безпекову ситуацію в Україні

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів онлайн-консультації з радником Прем’єр-міністра Естонської Республіки з питань зовнішньої політики Лііс Ліпре-Ярмою.

Ігор Жовква докладно ознайомив співрозмовницю з безпековою ситуацією на Донбасі та в тимчасово окупованому Криму. Він наголосив на важливості рішучої та скоординованої позиції міжнародної спільноти щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України, а також відзначив незмінну позицію Естонії у цьому зв’язку.

Заступник керівника Офісу Президента й радник Прем’єр-міністра Естонії обговорили співпрацю двох держав щодо реалізації стратегічного курсу України на європейську інтеграцію, а також результати 6-го саміту Східного партнерства, який відбувся у Брюсселі в грудні 2021 року.

Ігор Жовква відзначив важливість проведеної зустрічі лідерів України, Грузії та Молдови й ухвалення Спільної заяви глав держав та урядів «Асоційованого тріо». Він подякував співрозмовниці за дієву допомогу Естонії в питанні реалізації євроінтеграційної стратегії України та підтримку формату «Асоційованого тріо».

Ігор Жовква та Лііс Ліпре-Ярма обговорили наступний саміт НАТО в Мадриді у 2022 році, передусім у контексті запрошення України до участі в заході, та його очікувані результати. Було скоординовано пріоритетні завдання подальшої співпраці України та Естонії по лінії НАТО.

Співрозмовники обмінялися думками щодо шляхів посилення взаємодії в межах наявних регіональних форматів та міждержавних об’єднань, зокрема з питань енергетичної безпеки, реалізації спільних інфраструктурних проектів. Ігор Жовква та Лііс Ліпре-Ярма відзначили важливість практичного долучення України до діяльності ініціативи «Тримор’я», що об’єднує країни по осі Адріатичне – Балтійське – Чорне море.

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