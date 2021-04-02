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Ігор Жовква обговорив з радником Президента Латвії протидію коронавірусу, безпекову ситуацію на Донбасі та підтримку євроінтеграції України

8 квітня 2021 року - 15:02

Ігор Жовква обговорив з радником Президента Латвії протидію коронавірусу, безпекову ситуацію на Донбасі та підтримку євроінтеграції України

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів онлайн-консультації з радником Президента Латвійської Республіки з питань зовнішньої політики Солвейгою Сілкалною.

Співрозмовники обговорили заходи, які вживаються в Україні та Латвії у контексті протидії поширенню COVID-19, та здійснення вакцинації громадян сертифікованими вакцинами.

Ігор Жовква докладно ознайомив співрозмовницю з ескалацією безпекової ситуації на сході нашої держави. Було наголошено на суттєвому збільшенні кількості порушень режиму припинення вогню, зростанні кількості загиблих та поранених українських військовослужбовців, а також фіксації подальшого нарощування військового контингенту РФ вздовж українсько-російського кордону.

Солвейга Сілкална висловила занепокоєння загостренням безпекової ситуації на Донбасі та підкреслила незмінність позиції Риги на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Співрозмовники обговорили співпрацю двох держав у контексті реалізації стратегічного курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

У цьому зв’язку відбувся обмін думками стосовно важливості фіксації європейської перспективи України та підтримки з боку Латвії відповідних зусиль нашої держави.

Було також обговорено алгоритм подальшої двосторонньої взаємодії у контексті перспективи отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО. Ігор Жовква висловив подяку латвійській стороні за підтримку цієї амбітної мети для нашої держави, а також за готовність надавати необхідне сприяння.

Ігор Жовква наголосив, що у серпні 2021 року в межах відзначення 30-ї річниці незалежності України відбудеться інавгураційний саміт Кримської платформи. Він ознайомив Солвейгу Сілкалну з основними елементами ініціативи «Кримська платформа» та високо оцінив налаштованість Президента Латвії Егілса Левітса взяти участь у цьому важливому заході.

На завершення переговорів дипломатичні радники скоординували позиції щодо подальших заходів двостороннього діалогу високого рівня.

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