Ігор Жовква обговорив з радником Президента Словенії загострення безпекової ситуації на сході України та важливі майбутні заходи в напрямку європейської інтеграції нашої держави

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів онлайн-консультації з радником Президента Республіки Словенія із закордонних справ Сміляною Кнез.

Сміляна Кнез чітко заявила про повну підтримку Словенією незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Сторони обговорили нещодавнє загострення безпекової ситуації на сході України та на території тимчасово окупованого Криму, зокрема скупчення військ на кордоні, яке призвело до посилення напруги на Європейському континенті та зростання занепокоєння наших міжнародних партнерів. Особливу увагу співрозмовники звернули на подальшу мілітаризацію Криму та порушення прав людини, що триває на території українського півострова.

Ігор Жовква поінформував Сміляну Кнез про проведення в серпні 2021 року в Києві інавгураційного саміту Кримської платформи, презентував ключові елементи української ініціативи та підтвердив запрошення від Президента України Володимира Зеленського Президентові Республіки Словенія Боруту Пахору взяти участь у цьому важливому заході.

Співрозмовники детально зупинилися на поточній двосторонній співпраці в контексті реалізації курсу України на євроінтеграцію, з огляду на майбутнє головування Словенії в Раді ЄС у другій половині 2021 року. Вони підтвердили важливість успішного впровадження реформ в Україні для подальшого руху на європейському треку. Ігор Жовква та Сміляна Кнез обмінялися думками щодо важливості фіксації Словенією європейської перспективи України та підтримки нею відповідних зусиль нашої держави.