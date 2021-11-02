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Ігор Жовква обговорив зі спеціальним радником Прем’єр-міністра Хорватії актуальні питання європейської та євроатлантичної інтеграції України

10 листопада 2021 року - 11:37

Ігор Жовква обговорив зі спеціальним радником Прем’єр-міністра Хорватії актуальні питання європейської та євроатлантичної інтеграції України

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів відеоконференцію зі спеціальним радником Прем’єр-міністра Республіки Хорватія з питань зовнішньої політики Владіміром Дробняком.

Основна увага під час розмови була приділена останнім крокам України в євроінтеграційному напрямі. Зокрема, Ігор Жовква ознайомив співрозмовника з практичними результатами 23-го саміту Україна – ЄС, який відбувся в Києві 12 жовтня, а також з очікуваннями української сторони від саміту Східного партнерства, проведення якого заплановано на 15 грудня цього року.

«Україна очікує, що результати саміту Східного партнерства будуть не менш амбітними, ніж підсумки нещодавнього саміту Україна – ЄС», – відзначив Ігор Жовква.

Також співрозмовники домовились прискорити процес підготовки двосторонньої декларації про європейську перспективу України.

Ігор Жовква відзначив особисту участь Прем’єр-міністра Республіки Хорватія Андрея Пленковича в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня 2021 року в Києві та закликав хорватську сторону до активної участі в подальших заходах у межах цього міжнародного механізму.

Заступник керівника Офісу Президента подякував Хорватії за підтримку євроатлантичних прагнень України, зокрема під час Брюссельського саміту НАТО 14 червня поточного року. Ігор Жовква також поінформував про останні кроки у виконанні Україною Річної національної програми та висловив сподівання щодо розширення практичної співпраці нашої держави з НАТО в межах партнерства з розширеними можливостями.

Відзначено позитивні тенденції щодо зростання обсягів двосторонньої торгівлі, зокрема товарами на 18% у першому півріччі цього року, та підтверджено важливість проведення найближчим часом чергового засідання Спільної комісії з питань економічного співробітництва між урядом України та урядом Республіки Хорватія.

Під час розмови також було обговорено заходи, яких вживають обидві країни з метою запобігання поширенню COVID-19 та забезпечення подальшого щеплення громадян якісними сертифікованими вакцинами. Ігор Жовква висловив сподівання, що чергова хвиля пандемії буде подолана, і Хорватія зберігатиме можливість необмеженого в’їзду для українців.

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