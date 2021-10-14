Ігор Жовква обговорив зі спецпредставником ЄС системні порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях Криму й Донбасу

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч зі cпеціальним представником Європейського Союзу з прав людини Імоном Гілмором.

Співрозмовники обговорили наслідки системних порушень прав людини російською окупаційною владою на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму.

Ігор Жовква подякував Імону Гілмору за перший візит в Україну, який також передбачав поїздку на Донбас.

Він поінформував співрозмовника про зусилля Президента Володимира Зеленського для досягнення миру на Донбасі, а також про заходи з боку української влади, спрямовані на підтримку населення, постраждалого від конфлікту.

Імон Гілмор підтвердив послідовну підтримку Євросоюзом суверенітету й територіальної цілісності України та готовність продовжувати співпрацю з нашою державою та міжнародними партнерами для покращення гуманітарної ситуації на тимчасово окупованих територіях.

Сторони погодилися, що відповідальність за наслідки конфлікту цілковито лежить на Російській Федерації.

Співрозмовники обговорили подальшу взаємодію в межах започаткованої в серпні Кримської платформи з метою консолідації міжнародних зусиль, спрямованих на деокупацію Криму та забезпечення захисту прав людини.

Ігор Жовква закликав ЄС застосувати механізм правозахисних санкцій до представників окупаційної адміністрації, причетних до системних порушень прав людини.

Спецпредставник ЄС зазначив, що під час наступного свого візиту в Україну має намір відвідати адміністративну межу з тимчасово окупованим Кримом.