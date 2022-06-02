Ігор Жовква: Португалія – наш щирий партнер на євроінтеграційному шляху України

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква у межах робочого візиту до Португальської Республіки провів зустрічі з вищим політичним керівництвом країни.

Під час розмови з Прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою Ігор Жовква від імені Президента України Володимира Зеленського висловив подяку за тверду підтримку нашої держави в протистоянні повномасштабній збройній агресії. Співрозмовники підтвердили налаштованість зміцнювати взаємодію в контексті реалізації Україною своїх намірів стати повноправним членом Європейського Союзу.

«Я мав добру нагоду пересвідчитися, що географічно далека від України Португалія дуже добре розуміє турботи й потреби українців – щиро вдячні за надану допомогу. А значить, вона точно не буде проти символічного для України рішення – статусу кандидата на членство в ЄС», – сказав заступник керівника Офісу Президента.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено перспективам залучення Португалії до повоєнної відбудови зруйнованих об’єктів у регіонах нашої країни.

«Це буде гарна нагода збудувати в Україні частинку Португалії – з її сонцем, теплом та завжди позитивним ставленням до життя», – зазначив Ігор Жовква.

У розмові з Головою Асамблеї Республіки Португалія Аугушту Сілвою було високо оцінено роль парламентського виміру двосторонньої співпраці задля забезпечення підтримки України. Сторони високо відзначили важливість історичного звернення Президента України Володимира Зеленського до Асамблеї Республіки та народу Португалії 21 квітня 2022 року.

«Радий, що після формування нового складу Асамблеї Республіки ви вже почали активно налагоджувати конструктивний діалог зі своїми українськими колегами та чітко засудили російську агресію в Україні», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

З міністром закордонних справ Португалії Жоао Кравіньо було детально обговорено весь спектр двосторонніх відносин. Основну увагу співрозмовники приділили посиленню санкційного тиску на агресора, прискоренню надання Україні важкого озброєння, отриманню фінансової допомоги, а також перспективам одержання Україною статусу кандидата на вступ до ЄС.

«Підтримка світової спільноти, зокрема Португалії, важлива для утвердження основоположних принципів міжнародного права, завдання якого – гарантувати безпеку суверенних країн», – зазначив Ігор Жовква.

Заступник керівника Офісу Президента та голова МЗС Португалії також обговорили перспективи поглиблення інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, що дасть змогу поступово відновлювати українську економіку.

Під час зустрічі з міністром національної оборони Португальської Республіки Еленою Каррейраш було докладно обговорено актуальну безпекову ситуацію, яка склалася внаслідок збройної агресії Росії.

Ігор Жовква висловив подяку португальським партнерам за надану практичну допомогу й наголосив, що для звільнення тимчасово захопленої окупантом території обсяги постачання зброї від наших міжнародних партнерів мають бути значно більшими.

«Кожен день зволікання з постачанням зброї дуже дорого коштує нашому суспільству, тому сподіваємося, що Португалія зможе якомога швидше ухвалити відповідні рішення», – наголосив Ігор Жовква. Окремо було порушено питання наявних можливостей для лікування поранених українських військовослужбовців у Португалії.

Розмова заступника керівника Офісу Президента з державним секретарем з європейських питань Тіагу Антунешем стосувалася практичних кроків України в напрямі євроінтеграції. Ігор Жовква висловив сподівання, що після позитивного висновку Єврокомісії у червні відповідне рішення щодо надання нашій державі статусу країни – кандидата на вступ до ЄС буде ухвалене й лідерами держав-членів.

«Україна ні на день не припиняла роботу над досягненням Копенгагенських критеріїв, тому сподіваємося на визнання державами-членами важливості інтеграції України, що лише посилить Євросоюз, зокрема у сфері безпеки та економіки. Дуже важливою в цьому контексті є підтримка вступу України до ЄС з боку громадян Португалії, яка сягає 87%», – зазначив заступник керівника Офісу Глави держави.

Тіагу Антунеш повідомив про готовність португальської сторони ділитися досвідом, набутим у процесі вступу Португалії до ЄС.

У розвиток домовленостей, досягнутих на зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою в Києві, Ігор Жовква провів зустріч із міністром освіти Португалії Жоау Коштою та керівником державної установи Parque Escolar Луішем Сілвою Андраде. Португальській стороні було надано інформацію про ситуацію, що склалася внаслідок руйнування понад 1888 навчальних закладів, та запропоновано долучитися до відновлення освітньої інфраструктури. Ігор Жовква також подякував міністру за забезпечення можливостей навчання для українців, які прибули до Португалії після 24 лютого, та підготовку до проведення у м. Лісабоні українського Національного мультипредметного тесту.

«Ми високо цінуємо, що у важкі часи українські громадяни знайшли надійний прихисток у Португалії та мають змогу відвідувати загальноосвітні школи й вивчати португальську мову», – наголосив Ігор Жовква.

Заступник керівника Офісу Президента України також зустрівся з головою парламентської групи Соціалістичної партії в Асамблеї Республіки Еурику Діашем та колишнім головою групи дружби «Португалія – Україна», депутатом Асамблеї Португальської Республіки Діогу Леяу. Було висловлено впевненість, що нещодавно сформований склад парламенту Португалії продовжить розвивати тісну взаємодію з Верховною Радою України, зокрема в межах парламентських асамблей численних міжнародних організацій.

«Ми покладаємо великі сподівання на те, що після утворення в Асамблеї Португальської Республіки нового складу групи дружби з Україною двостороння міжпарламентська співпраця відчутно активізується», – наголосив Ігор Жовква.

Під час зустрічі з главою цивільної Адміністрації Президента Португальської Республіки Фернанду де Мелу та дипломатичним радником Президента Португальської Республіки Марією Амелією Майо ді Пайва було висловлено підтримку українському народові від Президента Португальської Республіки Марселу Ребелу де Соузи.

Заступник керівника Офісу Глави держави поінформував своїх португальських колег про кроки, які здійснюватиме Україна для відновлення територіальної цілісності, та висловив сподівання на збільшення підтримки від Португалії у цьому зв’язку.

Під час відвідання міста Кашкайш Ігор Жовква зустрівся з його мером Карлушем Каррейрашем. Було висловлено подяку за забезпечення належних умов перебування для 2,5 тис. українців і турботу, яку вони отримують від місцевої громади.

Заступник керівника Офісу Президента відвідав Центр екстреної допомоги, збудований та повністю облаштований у Кашкайші в рекордні строки у межах кампанії на підтримку України та українського народу SOS UCRÂNIA.

«Я справді вражений побаченим і забезпеченими умовами проживання, які були організовані з активною допомогою пана Каррейраша», – наголосив Ігор Жовква.

У межах зустрічі відбулася церемонія підписання Меморандуму про наміри між муніципалітетом Кашкайш і містом Буча (мери підписали документ в онлайн форматі). Цим Меморандумом формалізовано тісні зв’язки, які вже налагоджені між двома містами.