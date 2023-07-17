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Ігор Жовква провів розмову із заступником держсекретаря з міжнародних та європейських питань офісу Прем'єр-міністра Ірландії

18 липня 2023 року - 15:43

Ігор Жовква провів розмову із заступником держсекретаря з міжнародних та європейських питань офісу Прем'єр-міністра Ірландії

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів онлайн-розмову із заступником державного секретаря з міжнародних та європейських питань офісу Прем'єр-міністра Ірландії Хелен Блейк.

Ігор Жовква поінформував ірландську сторону про безпекову ситуацію в Україні у контексті протидії російській збройній агресії проти нашої держави.

Співрозмовники зупинилися на баченні української сторони щодо реалізації Формули миру Президента Володимира Зеленського.

«Ми відкриті до пропозицій інших країн щодо реалізації Формули миру, запропонованої Президентом України Володимиром Зеленським, за умови поваги цими країнами міжнародного права й Статуту ООН і збереження українського бачення Формули миру як основи її реалізації», – наголосив заступник керівника Офісу Глави держави. 

Особливу увагу сторони приділили реалізації гуманітарної ініціативи «Зерно з України», яка є надзвичайно важливою для багатьох країн Глобального Півдня. Ігор Жовква наголосив на намірі української сторони продовжити реалізацію цієї ініціативи з огляду на високу залежність багатьох країн від українського продовольства.

Ігор Жовква та Хелен Блейк окремо обговорили подальші кроки України на шляху вступу до ЄС та стан адаптації права Євросоюзу.

«Україна успішно виконує свою частину роботи з наближення до ЄС. Розраховуємо на підтримку Ірландією рішення Європейської ради щодо початку цього року перегорів про вступ України на основі позитивної фінальної оцінки Європейської комісії», – зауважив заступник керівника Офісу Президента.

Окремо співрозмовники обмінялися думками щодо санкційної політики ЄС і напрямів посилення санкційного тиску на державу-агресора. Зокрема, було обговорено необхідність подальшого розширення санкцій щодо товарів подвійного призначення.      

Сторони скоординували графік контактів на найвищому рівні на найближчу перспективу.

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