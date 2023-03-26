Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів розмову з державним секретарем з питань зовнішньої політики Офісу Прем’єр-міністра Словенії Войко Волком.

Ігор Жовква висловив подяку словенській стороні за послідовну політичну підтримку України, практичну допомогу в протидії російській агресії та подоланні її наслідків, готовність брати участь у відновленні зруйнованих українських міст і розмінуванні територій.

Він також подякував за підтримку Словенією формули миру Президента України Володимира Зеленського й висловив сподівання, що офіційна Любляна візьме участь у реалізації окремих її пунктів. Було позитивно відзначено приєднання Словенії до основної групи зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти нашої країни.

Співрозмовники окремо обговорили тему європейської інтеграції України. Ігор Жовква висловив подяку за послідовну підтримку з боку Словенії євроінтеграційних прагнень нашої держави. Він наголосив, що Україна робить усе необхідне для виконання семи рекомендацій Європейської комісії задля початку вже цього року переговорів про вступ до ЄС.

Заступник керівника Офісу Президента відзначив важливість ухваленого Європейським Союзом 10-го пакету санкцій проти Росії й наголосив на необхідності подальшого посилення санкційного тиску на агресора, зокрема формування наступного потужного санкційного пакету.

Під час розмови також було обговорено найближчі двосторонні контакти на найвищому рівні та їх порядок денний.