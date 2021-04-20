Ігор Жовква провів телефонні переговори з держсекретарем Офісу Прем’єр-міністра Швеції Карін Валенстін

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з державним секретарем Офісу Прем’єр-міністра Королівства Швеція Карін Валенстін.

Було обговорено ситуацію з пандемією коронавірусу та кроки, що здійснюються урядами обох держав з метою протидії її поширенню. Домовлено про подальшу координацію зусиль у цьому напрямку.

Ігор Жовква поінформував шведську колегу про безпекову ситуацію на українсько-російському кордоні та окупованих територіях України. Він відзначив, що заяви російської сторони про відведення військ є результатом дипломатичної активності Президента Володимира Зеленського, зокрема його тісної взаємодії з міжнародними партнерами, яка відбувалася протягом останнього місяця. Заступник керівника Офісу Глави держави подякував за зусилля, яких Швеція докладає в межах свого головування в ОБСЄ.

Від шведських партнерів отримано запевнення у незмінній твердій підтримці суверенітету й територіальної цілісності України та високу оцінку виваженої реакції нашої держави на російські провокації.

Карін Валенстін наголосила на подальшій підтримці з боку Швеції процесу реформ в Україні. У розвиток домовленостей лідерів двох держав співрозмовники обговорили взаємодію в питанні поводження з відходами, враховуючи провідний шведський досвід і технології у цій сфері.

Окрему увагу приділено питанню взаємодії України та Швеції у сфері європейської інтеграції України та її руху до членства у Європейському Союзі.

Ігор Жовква поінформував про ініціативу Кримської платформи, яка є важливим практичним інструментом і спрямована на деокупацію Криму. Висловлено сподівання, що Швеція буде представлена на найвищому рівні під час інавгураційного саміту Кримської платформи у серпні.