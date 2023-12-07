Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Дякую кожній українській родині, яка розуміє воєнні й температурні виклики та ощадливо споживає електрику – звернення Президента Володимира Зеленського
Дякую кожній українській родині, яка розуміє воєнні й температурні виклики та ощадливо споживає електрику – звернення Президента Володимира Зеленського

7 грудня 2023 року - 21:04

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський обговорив із Прем’єр-міністеркою Естонії збереження підтримки України та захист «зернового коридору»

8 грудня 2023 року - 15:24

Ігор Жовква провів телефонну розмову із заступником дипломатичного радника Прем’єр-міністра Італії

8 грудня 2023 року - 15:16

Повернення викрадених Росією українських дітей має стати колективним зобов’язанням світової спільноти – експерти зібрали докази злочинів РФ

8 грудня 2023 року - 13:35

Дякую кожній українській родині, яка розуміє воєнні й температурні виклики та ощадливо споживає електрику – звернення Президента Володимира Зеленського

7 грудня 2023 року - 21:04

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України в церемонії запалення ханукальних свічок
Участь Президента України в церемонії запалення ханукальних свічок

7 грудня 2023 року - 17:34

Перейти до всіх галерей

Ігор Жовква провів телефонну розмову із заступником дипломатичного радника Прем’єр-міністра Італії

8 грудня 2023 року - 15:16

Ігор Жовква провів телефонну розмову із заступником дипломатичного радника Прем’єр-міністра Італії

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову із заступником дипломатичного радника Прем’єр-міністра Італійської Республіки Алессандро Каттанео.

Співрозмовники обговорили пріоритетні напрями взаємодії під час головування Італії в G7 у 2024 році. Було наголошено на важливості визначення як одного з пріоритетів цього головування подальшої всебічної підтримки України.

Заступник керівника Офісу Глави держави поінформував італійську сторону про прогрес у роботі з метою повного виконання Україною рекомендацій Європейської комісії та ухвалення рішення Європейської ради щодо початку переговорів про вступ до ЄС.

Ігор Жовква також обговорив із Алессандро Каттанео подальші кроки з реалізації Формули миру Президента Володимира Зеленського й позитивно відзначив активну участь Італії в цьому процесі.

Версія для друку