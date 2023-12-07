Ігор Жовква провів телефонну розмову із заступником дипломатичного радника Прем’єр-міністра Італії

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову із заступником дипломатичного радника Прем’єр-міністра Італійської Республіки Алессандро Каттанео.

Співрозмовники обговорили пріоритетні напрями взаємодії під час головування Італії в G7 у 2024 році. Було наголошено на важливості визначення як одного з пріоритетів цього головування подальшої всебічної підтримки України.

Заступник керівника Офісу Глави держави поінформував італійську сторону про прогрес у роботі з метою повного виконання Україною рекомендацій Європейської комісії та ухвалення рішення Європейської ради щодо початку переговорів про вступ до ЄС.

Ігор Жовква також обговорив із Алессандро Каттанео подальші кроки з реалізації Формули миру Президента Володимира Зеленського й позитивно відзначив активну участь Італії в цьому процесі.