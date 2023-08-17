Ігор Жовква провів телефонну розмову з главою дипломатичного офісу Прем'єр-міністра Греції

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з главою дипломатичного офісу Прем'єр-міністра Грецької Республіки Анною-Марією Бурою.

Ігор Жовква висловив подяку за чітку позицію Грецької Республіки на підтримку України, яку вона зайняла з початку повномасштабної російської агресії.

Окрему увагу було приділено руху України до повноправного членства в ЄС і НАТО.

«Ми успішно наближаємося до завершення виконання семи рекомендацій Європейської комісії та очікуємо на фінальну позитивну оцінку нашого домашнього завдання восени. У цьому контексті сподіваємося отримати вже наприкінці поточного року рішення про початок переговорів про вступ України в ЄС. Розраховуємо на послідовну підтримку нашої держави з боку Греції на шляху інтеграції у європейську та євроатлантичну спільноти», – наголосив заступник керівника Офісу Глави держави.

Сторони також сфокусувалися на необхідності посилення санкційного тиску на державу-агресора, зокрема в контексті підготовки чергового, 12-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

Ігор Жовква подякував грецькій стороні за приєднання до Спільної декларації лідерів «Групи семи» щодо надання нашій державі безпекових гарантій.

Також було обговорено необхідність залучення інших країн Балканського регіону до гарантування безпеки нашої держави.

«Україна вже має успішний досвід співпраці з країнами Північної Європи в цих питаннях. І ми готові до відповідної координації з державами Балканського півострова, із якими нас об’єднує спільний шлях до ЄС і спільна відповідальність за забезпечення безпеки в регіоні», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Співрозмовники скоординували графік контактів на рівні лідерів на найближчу перспективу.