Ігор Жовква провів телефонну розмову з радником Прем’єр-міністра Чехії

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з радником Прем’єр-міністра Чеської Республіки з питань зовнішньої політики та безпеки Томашем Пояром.

Ігор Жовква привітав співрозмовника з ухваленням увечері 13 січня парламентом Чехії вотуму довіри коаліційному уряду країни на чолі з Петром Фіалою.

Заступник керівника Офісу Президента докладно ознайомив Томаша Пояра з актуальною безпековою ситуацією на кордонах України та на Донбасі, а також поінформував про зусилля нашої держави, спрямовані на мирне врегулювання українсько-російського конфлікту.

Було позитивно відзначено скоординовану позицію всіх партнерів України, передусім держав – членів Європейського Союзу й НАТО, щодо недопущення подальшої ескалації з боку РФ.

Окрему увагу під час розмови було приділено реалізації євроатлантичної стратегії України в контексті підготовки до саміту НАТО в Мадриді у червні 2022 року.

Співрозмовники домовилися про подальшу взаємодію з метою реалізації європейських прагнень нашої держави, зокрема в контексті чеського головування в Раді ЄС у другій половині 2022 року.

Ігор Жовква і Томаш Пояр також обговорили можливість підписання двосторонньої декларації про підтримку європейської перспективи України.

«Ми розраховуємо, що підтримка європейських прагнень України буде серед пріоритетів чеського головування в Раді ЄС, а Чехія зможе приєднатися до кола держав, які офіційно підтримали надання Україні європейської перспективи», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Сторони також обговорили подальшу взаємодію в межах Кримської платформи.

Було підтверджено взаємну налаштованість на проведення зустрічі Президента України й Прем’єр-міністра Чеської Республіки за найближчої зручної нагоди.