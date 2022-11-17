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Ігор Жовква провів відеоконсультації з радником Президента Чорногорії з питань зовнішньої політики

17 листопада 2022 року - 16:34

Ігор Жовква провів відеоконсультації з радником Президента Чорногорії з питань зовнішньої політики

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів відеоконсультації з радником Президента Чорногорії з питань зовнішньої політики Тамарою Брайович.

Ігор Жовква ознайомив співрозмовницю з актуальною безпековою ситуацією в умовах повномасштабної агресії Росії та поінформував про перебіг військової операції Збройних Сил України.

Тамара Брайович запевнила у незмінності підтримки Чорногорією суверенітету й незалежності України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

Заступник керівника Офісу Президента висловив подяку Чорногорії за солідарність з Україною на майданчиках міжнародних та регіональних організацій, зокрема традиційну підтримку резолюцій, ініційованих Україною в межах ООН, а також практичну допомогу нашій державі.

«Ми щиро вдячні нашим чорногорським друзям за вагому практичну й гуманітарну допомогу Україні. Високо цінуємо підтримку, що її надають громадяни Чорногорії тим українцям, які залишили власні домівки та свою країну через військову агресію РФ», – наголосив Ігор Жовква.

Особливу увагу під час розмови було приділено практичним аспектам стратегічного руху України до членства в НАТО, а також підтримці цього процесу чорногорською стороною.

Співрозмовники обговорили можливості використання консультативно-дорадчої та іншої практичної допомоги з боку Чорногорії в процесі імплементації стратегії євроатлантичної інтеграції України.

Окремо йшлося про питання практичної реалізації євроінтеграційної стратегії нашої держави в контексті надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

На завершення розмови Ігор Жовква і Тамара Брайович скоординували позиції щодо заходів двостороннього діалогу на найближчу перспективу.

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