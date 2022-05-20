Ігор Жовква провів зустріч із депутатами італійського парламенту

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з головою депутатської групи міжпарламентських зв’язків з Україною в парламенті Італії Уго Каппеллаччі та членом комісії із закордонних справ Маттео Перего ді Кремнаго.

Ігор Жовква подякував керівництву Італійської Республіки, парламентарям та всьому італійському народу за чітку й однозначну підтримку України після початку збройної агресії Росії, яка була підкріплена не лише політичними заявами, а й конкретними діями, зокрема значними обсягами наданої допомоги.

«Високо цінуємо турботу та підтримку, які Італія забезпечила українським громадянам, котрі були змушені полишити свої домівки внаслідок вторгнення агресора», – заявив Ігор Жовква.

Уго Каппеллаччі підтвердив, що Італія й надалі підтримуватиме українців у їхньому захисті своєї країни та європейської демократії загалом. Значне враження на парламентську делегацію справили жахливі наслідки війни в місті Буча, яке парламентарі відвідали під час візиту.

Ігор Жовква поінформував співрозмовників про ініціативу Президента щодо патронату над постраждалими українськими містами й регіонами. У цьому зв’язку було відзначено, що уряд Італії предметно розглядає можливість долучення до відбудови України.

Заступник керівника Офісу Президента висловив очікування щодо чіткої підтримки з боку Італії шостого пакету санкцій ЄС, насамперед щодо нафтового ембарго та відключення всіх російських банків від SWIFT. Парламентарі поінформували, що Італія продовжує активно шукати та налагоджувати альтернативні шляхи постачання енергоносіїв до країни для зміцнення своєї енергонезалежності.

Під час зустрічі також було обговорено нещодавні євроінтеграційні кроки України. «Україна оперативно виконала свою частину роботи щодо отримання статусу кандидата на вступ до ЄС, тепер м’яч перебуває на полі Євросоюзу», – зазначив Ігор Жовква.

Учасники зустрічі погодилися, що одноголосна позиція держав – членів ЄС щодо надання Україні статусу країни – кандидата на вступ до Євросоюзу в червні 2022 року стала б важливим символічним та політичним кроком у визнанні європейських перспектив українського народу.