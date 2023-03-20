Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із генеральним секретарем Міжнародної торгової палати Джоном Дентоном, який перебуває з візитом у нашій країні.

Ігор Жовква відзначив важливу роль Міжнародної торгової палати як найбільшого у світі бізнес-об’єднання в підтримці приватного сектору України, зокрема малого й середнього бізнесу. Він подякував Джону Дентону за його особисті зусилля в допомозі Україні із самого початку російської агресії, зокрема виключення російської торгової палати та просування Чорноморської зернової ініціативи.

«Важливо, що Україна відчуває постійну підтримку з боку таких потужних союзників у сфері бізнесу», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Ігор Жовква акцентував, що Україна розраховує на залучення значних обсягів іноземних інвестицій в інноваційні проекти, адже просування нашої держави в ЄС і НАТО гарантуватиме інвесторам передбачуваність і безпеку, а повоєнна відбудова – високу прибутковість. Він також відзначив важливість початку реалізації конкретних проектів на території нашої країни, передусім Плану швидкого відновлення (Fast Recovery Plan).

Головною темою зустрічі стало залучення Міжнародної торгової палати до підтримки українського бізнесу, зокрема його експортних, логістичних та інвестиційних можливостей. Співрозмовники обговорили можливості реалізації окремих ініціатив за сприяння Міжнародної торгової палати, серед іншого в регіонах Латинської Америки та Африки.

«Просувати інтереси України в країнах Глобального Півдня потрібно також за підтримки бізнесу», – зазначив заступник керівника Офісу Глави держави.

Ігор Жовква також розповів Джону Дентону про процес імплементації української формули миру та підготовку до глобального «саміту миру», до участі в якому заплановано залучити якомога більшу кількість країн з усіх регіонів світу.