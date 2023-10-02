Ігор Жовква провів зустріч із комісаром ЄС з політики сусідства та переговорів щодо розширення Олівером Варгеї

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква зустрівся з комісаром ЄС з політики сусідства та переговорів щодо розширення Олівером Варгеї на полях засідання міністрів закордонних справ держав – членів ЄС у Києві.

Було предметно обговорено прогрес у виконанні українською стороною рекомендацій Єврокомісії щодо статусу України як кандидата на членство у Європейському Союзі. При цьому було відзначено ухвалення останнім часом низки важливих законодавчих і нормативно-правових актів на рівні Верховної Ради й Кабінету Міністрів України.

Ігор Жовква висловив сподівання, що суттєвий прогрес, якого було досягнуто Україною за період після здобуття статусу кандидата на членство у Євросоюзі, зокрема протягом останніх місяців, буде відображений у позитивній оцінці з боку Європейської комісії в межах пакету розширення.

«Ми розраховуємо на підтримку державами-членами ЄС під час засідання Європейської ради в грудні поточного року рішення щодо початку переговорів про вступ України до ЄС», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Також було обговорено подальші контакти на найвищому рівні між Україною та Єврокомісією у найближчій перспективі.