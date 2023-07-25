Ігор Жовква провів зустріч із Послом Японії в Україні

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою.

Ігор Жовква подякував Японії за підтримку нашої країни в питанні імплементації Формули миру Президента Володимира Зеленського, зокрема в контексті головування Японії в «Групі семи» (G7).

«Лідерство Японії у підтримці України є прикладом для багатьох наших партнерів, зокрема з країн Глобального Півдня», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Співрозмовники обговорили підготовку до чергової зустрічі на рівні радників із національної безпеки щодо реалізації Української формули миру, а також організацію Глобального саміту миру.

Заступник керівника Офісу Глави держави також подякував Японії за її важливу роль в ухваленні країнами G7 12 липня Спільної декларації про підтримку України, яка стала основою створення системи дієвих гарантій безпеки для нашої держави на шляху до членства в НАТО.

«Лише за два тижні після ухвалення Спільної декларації про підтримку України до неї офіційного долучилися 12 нових країн, і їх кількість зростатиме надалі», – наголосив Ігор Жовква.

Співрозмовники відзначили конструктивний діалог між двома країнами й домовилися надалі координувати спільні дії.