Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із радником з питань зовнішньої політики спікера Палати депутатів парламенту Чеської Республіки Зденєком Беранеком.

Ігор Жовква висловив подяку за незмінну політичну й практичну підтримку, яку Чехія послідовно надає Україні з початку повномасштабної російської агресії.

Заступник керівника Офісу Президента окрема поінформував співрозмовника про результати саміту НАТО у Вільнюсі та прогрес України на шляху до повноправного членства в Альянсі.

Основну увагу сторони приділили підготовці другого Парламентського саміту міжнародної Кримської платформи, який відбудеться в Празі наприкінці жовтня поточного року. Ігор Жовква подякував Зденєку Беранеку за готовність чеської сторони прийняти саміт у столиці країни.

Заступник керівника Офісу Глави держави наголосив на важливості консолідації зусиль для здобуття якнайбільшої міжнародної підтримки другого саміту Кримської платформи в парламентському вимірі: «Цього року сподіваємося на ще більше міжнародне представництво на другому Парламентському саміті Кримської платформи. Важливо, щоб серед учасників жовтневого саміту були й нові представники країн Глобального Півдня. Розраховуємо на допомогу Чехії в цьому напрямі».

Наостанок сторони обмінялися думками щодо можливих паралельних заходів у межах саміту й домовилися підтримувати двосторонні контакти для координації подальших дій з організації та проведення заходу.