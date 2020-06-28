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Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції
Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції

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Ігор Жовква провів зустріч з Послом Південно-Африканської Республіки

17 липня 2020 року - 17:43

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів зустріч з Послом Південно-Африканської Республіки в Україні Андре Гроеневальдом.

Сторони окреслили першочергові кроки з активізації політичного діалогу між двома країнами та обговорили подальший графік контактів на високому рівні з урахуванням розвитку епідеміологічної ситуації у світі.

Заступник керівника Офісу Президента України наголосив на важливості подальшого поглиблення економічної співпраці в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес, підкресливши, що Україна розглядає ПАР як одного з найбільш перспективних торговельних партнерів у Африці.

Підкреслено важливість налагодження більш тісної та конструктивної взаємодії між Україною та ПАР у межах її непостійного членства в Раді Безпеки ООН.

Під час зустрічі було обговорено також низку інших питань двостороннього характеру, включно із взаємодією двох країн у боротьбі з пандемією COVID-19 та модальностями якнайшвидшої евакуації з ПАР громадян України.

Ігор Жовква привітав Посла ПАР з Міжнародним днем Нельсона Мандели, який щороку святкується у день народження всесвітньо відомого політика та борця за мир. 

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