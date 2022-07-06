Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з Верховним комісаром ООН у справах біженців Філіппо Гранді та обговорив широке коло питань, пов’язаних із подоланням гуманітарних наслідків російської агресії.

«Україна високо цінує координаційну роль Управління ООН у справах біженців у наданні допомоги нашим вимушеним переселенцям, які перебувають на території інших держав через російську агресію, що триває. Сподіваємося, що відповідна практична допомога лише посилюватиметься», – зазначив Ігор Жовква.

Він також наголосив на необхідності приділення особливої уваги з боку Управління питанням допомоги українським біженцям за кордоном у пошуку житла, організації зайнятості та доступу до ключових послуг, зокрема освітніх, у країнах тимчасового перебування.

Ігор Жовква та Філіппо Гранді докладно обговорили підтримку, яку надає Управління ООН у справах біженців внутрішньо переміщеним особам в Україні. Було відзначено пріоритетність допомоги найбільш вразливим групам – жінкам, дітям, літнім людям, особам з інвалідністю.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено ситуації навколо українських громадян, передусім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, які були незаконно переміщені до РФ або на тимчасово окуповану територію України. Верховний комісар ООН у справах біженців підтвердив налаштованість продовжувати пошук дієвих рішень задля розв’язання цього чутливого питання.

Участь у зустрічі також взяла уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.