Ігор Жовква у Варшаві провів зустрічі з міністром польського уряду з питань ЄС і керівником Канцелярії Прем’єр-міністра Польщі

За дорученням керівника Офісу Президента України заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква у межах робочого візиту до Польщі провів зустріч із міністром уряду Республіки Польща з питань Європейського Союзу Адамом Шлапкою.

Ігор Жовква подякував Польщі за підтримку вчорашнього рішення на спеціальному засіданні Європейської ради про створення нового фінансового інструменту для України Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро на 2024–2027 роки.

«Ми цінуємо роль Польщі в ухваленні рішення ЄС про довгострокову підтримку України. Це чіткий доказ збереження єдності ЄС та рішучої налаштованості допомагати нашій державі в цей складний час», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Посилаючись на вчорашні висновки Європейської ради, Ігор Жовква також відзначив важливість ухвалення в березні 2024 року рішення про надання військової допомоги Україні та прискорення постачання необхідної кількості боєприпасів.

Співрозмовники обмінялися думками щодо пріоритетів двосторонньої співпраці на шляху інтеграції України до ЄС, передусім у контексті започаткування переговорного процесу про вступ нашої держави до Європейського Союзу. Окрему увагу було приділено обговоренню ініціативи польської сторони щодо створення механізму двостороннього діалогу з питань європейської інтеграції України. Учасники зустрічі порушили теми використання відповідного досвіду Польщі, важливості підготовки кадрів та надання технічної допомоги на євроінтеграційному напрямі. Цей механізм також дасть змогу виявити проблемні питання у двосторонньому порядку денному, що можуть виникнути в процесі передвступних переговорів України з ЄС.

Під час зустрічі з керівником Канцелярії Прем’єр-міністра Республіки Польща Павелом Грасєм Ігор Жовква подякував Польщі за приєднання до Спільної декларації G7 про підтримку України. Сторони обговорили модальності початку переговорів про укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії для нашої держави.

Учасники зустрічі обмінялися думками щодо підсумків нещодавнього візиту Прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска до України та важливості виконання досягнутих домовленостей.

«Символічно, що свою першу офіційну зустріч на цій новій посаді ви проводите саме з представником України. Це черговий доказ важливості нашого стратегічного партнерства та подальшої взаємопідтримки в усіх сферах», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Співрозмовники також обговорили графік контактів на найвищому рівні й можливі терміни початку двосторонніх безпекових переговорів.