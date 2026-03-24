Ігор Жовква: Україна та Естонія координують спільні ініціативи для посилення безпеки Європи

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із заступницею міністра закордонних справ Естонії з питань економічного співробітництва та розвитку Марін Ратнік.

Ігор Жовква подякував Естонії за підтримку України й відзначив головування країни у форматі NB8 цього року та лідерську роль усіх країн Північної Європи та Балтії в боротьбі з обходом Росією санкцій. Особлива увага під час зустрічі – конкретним крокам для протидії російському танкерному флоту, включно із затриманням і конфіскацією танкерів і запровадженням санкцій проти власників суден і членів екіпажів.

Наша країна також цінує рішення Естонії про заборону на в’їзд особам, що причетні до війни Росії проти України. Заступник керівника Офісу Президента зазначив, що відповідні обмеження вже застосовані щодо 261 росіянина. Це рішення важливе й абсолютно справедливе. Два тижні тому Україна ініціювала заборону на в’їзд до країн Європейського Союзу та запровадження санкцій щодо майже 130 російських командирів, причетних до злочинів проти українців, і передала відповідний документ про них та їхніх найближчих родичів Євросоюзу. Ігор Жовква наголосив, що Україна розраховує на подальшу підтримку таких ініціатив з боку Естонії та інших країн.

Під час зустрічі сторони також говорили про конкретні рішення на підтримку України. Зокрема, про подальший розвиток програми PURL, до якої Естонія вже зробила два внески на загальну суму 21 млн євро.

Йшлося і про можливості розвитку спільного виробництва. Естонія готова розглядати фінансування проєктів із залученням ресурсів інструменту SAFE, де її заявка становить 2,7 млрд євро.

Крім того, обговорили підготовку саміту NB8, який відбудеться в червні в Таллінні, а також напрацювання спільних безпекових ініціатив у межах цього формату за участю України.