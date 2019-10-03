Ігор Жовква зустрівся із заступником міністра закордонних справ Канади

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із заступником міністра закордонних справ Канади Пітером Макдугаллом.

Ігор Жовква відзначив позитивні результати візиту Президента України Володимира Зеленського до Канади у липні цього року, а також успішне проведення в м. Торонто третьої міжнародної Конференції з питань реформ в Україні.

Було окремо підкреслено зацікавленість української сторони в лібералізації режиму поїздок громадян України до Канади, про що йшлося під час двосторонніх переговорів на найвищому рівні у Торонто в липні.

Заступник керівника Офісу Президента також висловив сподівання на активізацію переговорного процесу щодо розширення сфери дії Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою, яка вже довела свою ефективність.