Ігор Жовква зустрівся з Главою Представництва НАТО в Україні

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із Главою Представництва НАТО в Україні Карен МакТір.

Ігор Жовква обговорив з Карен МакТір стан реалізації рішень цьогорічного Вільнюського саміту НАТО, спрямованих на посилення взаємодії України з Альянсом та реалізацію євроатлантичних прагнень нашої країни.

У цьому контексті було відзначено позитивні результати візиту Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в Україну 28 вересня, а також першого засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони у Брюсселі 11 жовтня цього року.

Сторони обговорили досягнутий прогрес у спільній роботі з підготовки проєкту адаптованої Річної національної програми та подальші кроки з метою початку імплементації цього ключового документа в межах процесу досягнення повної взаємосумісності та підготовки до майбутнього членства України в Альянсі.

Крім того, Ігор Жовква та Карен МакТір обговорили реалізацію рішення Альянсу щодо розвитку Комплексного пакета допомоги НАТО для України, у межах якого надається нелетальна військова допомога, і нову багаторічну Програму допомоги для розвитку сектору безпеки та оборони України.