Ігор Жовква зустрівся з головним рабином України та Києва Моше Реувеном Асманом

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з головним рабином України та Києва Моше Реувеном Асманом.

Ребе високо оцінив ініціативу Президента України Володимира Зеленського щодо надання державного статусу єврейським релігійним святам. Від імені єврейської громади він передав Главі держави слова подяки за це важливе рішення.

Зі свого боку Ігор Жовква наголосив на важливій ролі єврейської громади України в питанні розвитку Української держави та утвердження в суспільстві принципів мультиконфесійної толерантності та відкритості.

Співрозмовники обговорили актуальні питання українсько-ізраїльського діалогу. Ігор Жовква подякував Моше Реувену Асману за його вагому діяльність щодо визнання митрополита Андрея Шептицького Праведником народів світу.