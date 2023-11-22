Ігор Жовква зустрівся з головою Військового штабу ЄС, командувачем Місії із військової допомоги Україні

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із головою Військового штабу Європейського Союзу, командувачем Місії ЄС із військової допомоги Україні генерал-лейтенантом Міхілсом ван дер Лааном.

Ігор Жовква відзначив ефективну діяльність Місії ЄС, яка за рік роботи забезпечила успішне тренування близько 34 тисяч українських військовослужбовців за різними напрямами базової, колективної та спеціальної підготовки.

«Місія ЄС із військової допомоги на практиці доводить свою ефективність і важливість. Ми вдячні ЄС і всім державам-членам, які вже тренують наших військових і посилюють оборонний потенціал України», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Він акцентував, що підготовлені в межах Місії ЄС українські військовослужбовці відіграють важливу роль у проведенні успішних наступальних дій зі звільнення тимчасово окупованих територій нашої країни.

Під час зустрічі було обговорено перспективи подальшого розширення спектра та масштабів підготовки українських військових у межах цієї Місії.

Ігор Жовква також висловив сподівання на розблокування невдовзі питання виділення нового траншу допомоги у 500 млн євро в межах Європейського фонду миру для подальшої підтримки Збройних Сил України.

«Динамічне продовження та максимальне пришвидшення надання оборонної та військово-технічної допомоги від наших європейських партнерів є ключовим чинником успіху в нашій боротьбі на полі бою», – заявив заступник керівника Офісу Президента.