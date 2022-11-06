Ігор Жовква зустрівся з помічником голови МЗС, гендиректором Європейського бюро МЗС Японії

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з помічником міністра закордонних справ, генеральним директором Європейського бюро Міністерства закордонних справ Японії Накагоме Масаші, який перебуває в нашій країні з робочим візитом.

Ігор Жовква висловив подяку японській стороні за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України як на двосторонньому рівні, так і в міжнародних форматах, зокрема в межах ООН та G7. Він окремо подякував за участь Прем’єр-міністра Японії Фуміо Кішіди в другому саміті Кримської платформи та участь голови Палати представників парламенту Японії Хіроюкі Хосоди в першому парламентському саміті Кримської платформи.

Заступник керівника Офісу Президента поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію в Україні та російську терористичну тактику обстрілів цивільної інфраструктури. У цьому контексті було обговорено можливості надання урядом Японії допомоги для подолання наслідків руйнувань енергетичних об’єктів.

Крім того, Ігор Жовква звернувся до японської сторони з проханням щодо надання допомоги у проведенні гуманітарного розмінування в Україні шляхом постачання відповідного обладнання або надання фінансування для його придбання.

Під час зустрічі було обговорено питання двосторонньої координації в контексті майбутнього головування Японії в G7 (із січня наступного року).

«Сподіваюся, що серед пріоритетів головування Японії в «Групі семи» будуть питання надання фінансової допомоги Україні та посилення санкційного тиску на Росію», – наголосив Ігор Жовква.

Він також поінформував співрозмовника про ініціативу нашої держави щодо міжнародних безпекових гарантій у межах Київського безпекового договору та запропонував розглянути можливості залучення Японії до її реалізації.