Ігор Жовква зустрівся з послами держав – членів ЄС, які повернулися до Києва для виконання своїх обов’язків

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів робочу зустріч з представниками держав – членів Європейського Союзу, які відновили свою дипломатичну присутність у Києві. Серед них – посли Іспанії, Італії, Латвії, Литви, Німеччини, Словаччини, а також тимчасові повірені у справах Естонії, Польщі, Словенії, Франції, Чехії в Україні.

Ігор Жовква висловив подяку керівникам дипломатичних місій держав Євросоюзу, які повернулися до Києва для виконання своїх обов’язків: «Це демонструє вашу тверду солідарність з народом України, який протистоїть російській агресії».

Він високо оцінив незмінну політичну підтримку та вагому практичну допомогу, що її надають уряди згаданих держав із першого дня широкомасштабного російського вторгнення. У цьому зв’язку заступник керівника Офісу Президента окремо відзначив важливість візитів лідерів європейських держав в Україну та висловив сподівання на те, що кількість таких візитів надалі зростатиме.

Ігор Жовква також подякував країнам Євросоюзу за важливу гуманітарну допомогу й підтримку громадян України, які вимушено залишили батьківщину через російську агресію та знайшли прихисток завдяки нашим європейським партнерам.

Заступник керівника Офісу Глави держави зробив акцент на необхідності посилення санкційного тиску ЄС на Росію з метою спонукання її до негайного припинення військових дій і звільнення тимчасово окупованих територій.

«Шостий пакет санкцій має бути запроваджений якнайшвидше. Він обов’язково має містити ембарго на російську нафту, відключення від SWIFT усіх російських банків і припинення трансляції у ЄС російських телеканалів», – заявив Ігор Жовква.

Основна увага під час зустрічі була приділена крокам, спрямованим на якнайшвидше набуття Україною членства в ЄС.

«Надання Україні у найбільш стислі строки статусу країни – кандидата на членство у Євросоюзі має стати символічним кроком підтримки з боку лідерів держав – членів ЄС. Україна сьогодні захищає не лише себе, а й усю Європу, і вже тільки цим довела свою приналежність до Європейського Союзу. Україна та українці заслуговують на це рішення», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Крім того, він зауважив, що внаслідок російської агресії та систематичного руйнування об’єктів критичної та соціальної інфраструктури існує нагальна потреба якнайшвидшого запуску Трастового фонду солідарності з Україною.

Ігор Жовква також поінформував про ініціативу Президента України Володимира Зеленського щодо залучення країн-партнерів до відбудови тих чи інших міст і регіонів, які постраждали внаслідок війни, і закликав представників держав – членів ЄС активно визначатися з такою допомогою.