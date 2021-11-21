Імовірність ескалації з боку Росії існує постійно, і Україна до неї готова – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ймовірність ескалації з боку Росії та підтримуваних нею незаконних збройних формувань існує постійно протягом багатьох років, і Україна до неї повністю готова, але зараз відбувається навмисне залякування українських громадян з боку певних сил та підконтрольних їм медіаресурсів.

«Ми в стані війни вже вісім років. І ймовірність широкомасштабної чи продовження потужної ескалації з боку Росії чи бойовиків, яких підтримує Російська Федерація, може бути щодня. Але вважаю, що сьогодні йде залякування з деяких майданчиків і ЗМІ, що завтра буде війна», – сказав Глава держави під час прес-марафону «30 запитань Президенту України».

Володимир Зеленський запевнив, що Україна повністю контролює свої державні кордони та цілком готова до будь-якої ескалації.

Президент наголосив, що наша держава завжди може розраховувати на свою потужну армію, яка модернізується, отримує нову техніку, військовим підвищують грошове забезпечення.

«Ми щоденно отримуємо розвідувальні дані. І не тільки від нашої розвідки, а й від розвідок країн-партнерів, які нас підтримують», – зауважив він.

За словами Глави держави, іноземні лідери намагаються допомогти у проведенні переговорів між Україною та Російською Федерацією.

«Вони хочуть контактів між Офісом Президента та адміністрацією Президента Росії. Я думаю, що найближчим часом Єрмак (керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. – Ред.) буде з ними контактувати», – повідомив Володимир Зеленський.

При цьому Глава держави зауважив, що Україна має виклики не лише з боку Росії, а й внутрішні виклики. Зокрема, він зазначив, що отримав інформацію про наміри організувати в країні зміну державної влади силовим шляхом. За словами Володимира Зеленського, є навіть аудіозапис, на якому певні особи з України обговорюють з особами з Росії відповідні питання і розглядають можливість залучення до цих процесів представників українського великого бізнесу.