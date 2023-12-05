Імплементація Української формули миру стане фундаментом, який дасть змогу зупинити тиранію у світі в майбутньому – Андрій Єрмак під час виступу в Інституті миру США

У межах візиту до Сполучених Штатів Америки разом із Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком і міністром оборони України Рустемом Умєровим керівник Офісу Президента Андрій Єрмак виступив в Інституті миру США.

Він подякував усім партнерам, які підтримують Україну у війні з російським агресором.

«Уже 649 днів Україна бореться за свою свободу. Ми зірвали плани російського бліцкригу. Ми вистояли. Українці надзвичайно вдячні всім, хто допоміг нам залишитися суверенною та незалежною державою», – сказав керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак наголосив, що сьогодні Росія роздмухує конфлікти в різних країнах і провокує нові світові кризи. Тож цьому потрібно запобігти.

«Треба лікувати хворобу, а не її симптоми. Переговори з терористами завжди закінчуються лише крихким перемир’ям. Ключ до миру – у позбавленні сил їхніх ляльководів», – переконаний керівник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак акцентував, що Формула миру, яку представив Президент Володимир Зеленський на саміті G20 на Балі, пропонує комплексну відповідь на безпекові виклики, перед якими стоїть людство.

«Вона повертає у світ справедливість. Це українська формула, але співавторами плану миру на її основі мають стати всі. Ми перетворюємо добру волю на добру дію», – сказав він.

Керівник Офісу Глави держави зазначив, що кількість учасників зустрічей дипломатичних представників, на яких обговорюють механізми імплементації Формули миру, постійно збільшується, і до останньої такої зустрічі долучилися 86 дипломатів. Андрій Єрмак наголосив, що на зустрічах радників із національної безпеки та зовнішньої політики фіналізуються механізми імплементації Формули.

«З кожною наступною зустріччю ми стаємо сильнішими. Все досяжнішим стає Глобальний саміт миру – зібрання лідерів світу, відданих якомога швидшому встановленню справедливого, тривалого та всеосяжного миру. І ми віримо, що цей саміт відбудеться вже незабаром», – сказав він.

Керівник Офісу Президента наголосив, що Україна прагне виправити систему міжнародних відносин і змусити її працювати на основі верховенства права.

«Формула миру вже стала міжнародною екосистемою. Нині це цілісна структура, елементи якої тісно взаємопов’язані. Це каркас, на який нанизуються виконавчі механізми. Справедливий, всеосяжний і тривкий мир можливий лише як наслідок колективної волі та колективних дій. Відповідальні держави, які поважають міжнародне право, повинні залишатися єдиними й відданими справі порятунку світу. Запобігти війні можна лише шляхом надання Україні надійних багатосторонніх гарантій безпеки.», – переконаний Андрій Єрмак.

Він зазначив, що імплементація Формула миру стане фундаментом, який дасть змогу зупинити тиранію в майбутньому.

Інститут миру США (United States Institute of Peace) – незалежний, позапартійний державний аналітичний центр, що вивчає питання запобігання та подолання міжнародних конфліктів. Інститут фінансується виключно коштом асигнувань Конгресу США. Аналітики Інституту часто діють як посередники в зонах конфліктів.