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Індія повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України й готова зробити свій внесок для справедливого миру – Андрій Єрмак

23 серпня 2024 року - 20:33

Індія повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України й готова зробити свій внесок для справедливого миру – Андрій Єрмак

Тема російської війни проти нашої країни – головна серед тих, які обговорили під час зустрічі в Києві Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Президент України прямо озвучив усі наші меседжі, наші принципові позиції. Дуже важливо, що Прем’єр-міністр Моді акцентував, що Індія завжди була на боці міжнародного права, Статуту ООН, і для Індії є абсолютно чіткою позиція щодо підтримки незалежності, територіальної цілісності, суверенітету України», – наголосив він.

Андрій Єрмак зазначив: надзвичайно важливо, що Прем’єр-міністр Індії побачив, що відбувається сьогодні в нашій країні, почув історії про вбивства та викрадення українських дітей.

На думку керівника Офісу Президента, сьогодні зроблений дуже вагомий крок, щоб роль Індії та конкретні дії цієї країни допомогли Україні.

Зокрема, Індія готова й підтримуватиме процеси щодо реалізації Формули миру Президента Володимира Зеленського та хоче зробити свій внесок заради відновлення справедливого миру для нашої країни.

Андрій Єрмак нагадав, що напередодні у продовження інавгураційного Саміту миру відбулася перша тематична онлайн-зустріч робочої групи, присвячена реалізації пункту Формули миру «Енергетична безпека».

«Тобто ми розпочали процес, який має закінчитися підготовкою спільного плану. Цей план міститиме детальні кроки щодо кожного пункту Формули. І саме після проведення таких тематичних конференцій спільний план буде готовий. Я думаю, це станеться найближчим часом», – сказав він.

Крім того, за словами керівника Офісу Президента, під час переговорів Володимир Зеленський і Нарендра Моді домовилися інтенсифікувати процес спілкування на різних майданчиках, на різних рівнях, щоб двосторонні відносини України та Індії дуже швидко розвивалися.

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