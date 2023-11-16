Інформація має щоденно бути в наших громадян, щоб вони чітко розуміли, що відбувається в Україні – Президент під час вручення нагород у День працівників радіо, телебачення та зв'язку

У День працівників радіо, телебачення та зв'язку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками медіа та вручив державні нагороди.

Глава держави зазначив, що йому приємно сьогодні особисто привітати медійників із професійним святом, адже він високо цінує роботу кожного з них.

«З великою шаною ставлюся до вашої роботи. До всіх воєнкорів, журналістів, ведучих, операторів, редакторів – усіх тих, хто дає нам інформацію з фронту, усіх, хто працював у медіа, а сьогодні служить у війську. Тих, хто допомагає щоденно не забувати про Україну», – сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що існування українського інформаційного простору важливе як для людей на деокупованих територіях, які мають знати, що Українська держава про них пам’ятає, так і для жителів усіх інших куточків України, які не повинні забувати про щоденну боротьбу нашого народу з російськими загарбниками.

«Я хочу подякувати вам з те, що ви даєте нам цю інформацію. Вона, як хліб, повинна бути щоденно в кожної й кожного, щоб жити в реальності та чітко розуміти, що відбувається: як нам складно, де ми непереможні, а де є питання і як нам все-таки досягти відновлення. Повного відновлення нашої держави, території, миру. Відновлення того світу, у який ми віримо і який разом будуємо, за який сьогодні стоять наші воїни», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський зауважив, що в умовах повномасштабної війни робота медійників в Україні часто небезпечна. Багато кореспондентів, операторів, фіксерів загинули під час виконання професійних обов’язків у місцях, де відбувалися інтенсивні бої.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх загиблих унаслідок російської агресії в Україні.

«Наше завдання – пам’ятати про ваших колег, яких не стало через війну. Україна їх ніколи не забуде. Не просто не забувати, а згадувати, цінувати, бачити в цьому також і частину своїх обов’язків», – наголосив Глава держави.

За вагомий особистий внесок у розвиток телебачення, радіомовлення та зв’язку в Україні, мужність і самовідданість, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності держави, вірність українському народові Президент відзначив працівників медіа державними нагородами. Зокрема, десятеро медійників отримали з рук Глави держави ордени «За заслуги» ІІІ ступеня, ще двоє, які служать у війську, нагороджені медалями «За військову службу Україні».