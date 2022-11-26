Ініціатива Grain from Ukraine підкреслює глобальну роль України та її партнерів у гарантуванні світової продовольчої безпеки – Президент за підсумками International Summit оn Food Security

За результатами першого Міжнародного установчого саміту International Summit оn Food Security щодо реалізації української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine зібрано близько 150 млн доларів, які будуть використані на закупівлю продовольства для країн Африки та Азії, що потерпають від голоду. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за підсумками саміту в Києві.

«Суть нашої нової гуманітарної ініціативи дуже проста, прозора, дуже важлива. Ми плануємо відправити з українських портів принаймні 60 суден до країн, які найбільше потерпають від продовольчої кризи й потребують термінової допомоги. Це такі країни, як Ефіопія, Судан, Південний Судан, Сомалі, Конго, Кенія, Ємен та інші», – сказав Глава держави.

За словами Президента, ініціатива Grain from Ukraine підкреслює важливість продовольчої безпеки і глобальну роль України та її партнерів у гарантуванні цієї безпеки.

«Я нагадаю, що продовольча безпека є одним з елементів української формули миру. Миру для всього світу. Російська агресія вдарила по нашому народу, по всіх народах Європи й по багатьох народах світу. Тому наша гуманітарна ініціатива Grain from Ukraine разом із чинною експортною зерновою ініціативою є абсолютно своєчасною й потужною відповіддю на створену Росією загрозу. Вірю, що нашої спільної відповіді – України й наших партнерів – буде достатньо, щоб зняти гостроту продовольчої кризи та врятувати мільйони людей від голоду, а отже, десятки країн – від соціального хаосу», – заявив Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що на сьогодні вже понад 20 держав і Європейський Союз беруть фінансову участь у цій ініціативі, ще понад десять держав готуються приєднатися. Він запропонував партнерам України обрати для себе той спосіб участі в програмі, який відповідатиме наявним умовам.

«Наші дипломати й партнери працюватимуть постійно, щоб розширити коло учасників ініціативи. Зараз ми вже підсумовуємо гроші. На сьогодні на першому установчому саміті ми зібрали близько 150 мільйонів доларів», – повідомив Глава Української держави.

Володимир Зеленський також зазначив, що сьогодні за підсумками саміту ухвалено Спільну заяву, яка є відкритою для приєднання інших держав протягом усього періоду роботи ініціативи Grain from Ukraine.

За його словами, для України глобальна безпека й захист людей – не порожні слова, адже наша країна добре знає, що таке голод. Саме сьогодні вшановують памʼять жертв Голодомору – скоєного Кремлем геноциду, який у 1932-1933 роках забрав життя мільйонів українців.

«Наш народ пам’ятає це страшне мовчання, яке було саме в ті роки – 1932-1933-ті. Зараз ми маємо зробити все можливе, щоб урятувати якнайбільше людей і відновити якнайбільше елементів глобальної безпеки. Ми маємо позбавити Росію цієї зброї – зброї під назвою голод», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський подякував лідерам, які прибули до Києва для особистої участі в першому саміту International Summit оn Food Security: Президенту Угорщини Каталін Новак, Прем’єр-міністру Бельгії Александру Де Кроо, Прем'єр-міністру Польщі Матеушу Моравецькому та Прем'єр-міністру Литви Інгріді Шимоніте, а також усім лідерам держав та міжнародних організації, які приєдналися до заходу в онлайн-форматі.

«Дякую також окремо Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу та Президенту Туреччини Ердогану за дієву участь у захисті зернової експортної ініціативи, яка вже стала однією з важливих глобальних гарантій стабільності», – сказав Глава держави.

«Всі ми разом демонструємо, що елементи української формули миру є цілком раціональними й можуть бути реалізовані в інтересах України, всієї Європи та всього світу», – зазначив Володимир Зеленський.

Зі свого боку Прем’єр-міністр Королівства Бельгія заявив, що його країна підтримує ініціативу Grain from Ukraine і пишається тим, що має змогу приєднатися до неї. Він високо оцінив внесок України у захист продовольчої безпеки світу в той час, як вона сама страждає від агресії Росії.

«Ви продемонстрували, що в складні часи єдиний шлях до подолання цих викликів полягає в єдності. Разом ми зможемо здолати ці труднощі», – сказав Александр Де Кроо.

Президент Каталін Новак зазначила, що Угорщина підтримує різні програми й ініціативи, зокрема й Grain from Ukraine, у межах якої зобов’язалася забезпечити перевезення 10 тисяч тонн зерна.

Вона також акцентувала: відповідальність Президента РФ за війну в Україні очевидна, і угорці завжди виступали проти цього кровопролиття.

«Ми є сусідами з Україною, і наші сусіди можуть покладатися на нашу допомогу. 2022 рік був роком війни. Давайте сподіватися, що 2023-й стане роком миру та відбудови», – наголосила Каталін Новак.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наголосив, що блокада експорту зернових – це спроба Росії спричинити голодомор в усьому світі, щоб на її умови погодилися. Він наголосив на неприпустимості повернення до ведення бізнесу з Росією, особливо після її ударів по цивільній інфраструктурі України.

Голова польського уряду назвав ініціативу Президента Володимира Зеленського Grain from Ukraine дуже щедрою, адже Україна страждає від російського вторгнення і водночас готова допомагати іншим країнам Африки, Близького Сходу та Азії, які опинились у скрутному становищі.

«Безумовно, ми хочемо підтримувати цю ініціативу, тому ми виділяємо 20 мільйонів євро», – заявив він і додав, що Польща ніколи не припинить допомагати українцям у героїчній боротьбі проти варварського російського режиму.

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте зазначила, що цінує можливість бути в цей день у Києві й особисто вшанувати пам’ять мільйонів жертв Голодомору – геноциду українського народу з боку сталінського режиму, який створив низку штучних голодоморів.

Вона назвала символічним те, що Володимир Зеленський зібрав сьогодні лідерів для започаткування ініціативи Grain from Ukraine.

«Литва разом з іншими країнами долучається до цієї ініціативи для того, щоб хліб був у кожній родині в Африці чи Азії і також для того, щоб надати допомогу тим фермерам, які продовжують сіяти і збирати цей урожай», – розповіла Інгріда Шимоніте.

Прем’єр-міністр Литви нагадала, що її країна попереджала світ, що Росія знову використовуватиме зерно, продовольство, щоб підштовхнути Україну скласти зброю чи щоб партнери якимось чином почали впливати на Україну, аби вона погодилася на перемовини на російських умовах. На її переконання, невпевненість і відсутність безпеки залишатиметься, поки Україна не відновить контроль над своєю територією.

«Сьогоднішній захід також може слугувати можливістю поширити інформацію про трагічні події голодоморів. Можливо, багато людей у світі ще про це не чули. Але найважливіший меседж полягає в тому, що єдине довготривале вирішення продовольчої проблеми – це остаточна перемога України. Саме тому ми повинні й будемо надавати Україні допомогу зброєю для того, щоб вона швидко досягла перемоги», – резюмувала Інгріда Шимоніте.