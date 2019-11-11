Іноземні партнери України подали пропозиції до складу Комісії з питань доброчесності та етики при Вищій раді правосуддя

27 листопада Агентство США з міжнародного розвитку та Посольство Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні надіслали на адресу Вищої ради правосуддя пропозиції щодо міжнародних експертів до складу Комісії з питань доброчесності та етики. Про номінування експертів вони повідомили також Офіс Президента, який ініціював реформування судової системи.

Так, до складу Комісії з питань доброчесності та етики було запропоновано:

Карлоса Кастресану (екс-голова Міжнародної комісії проти безкарності у Гватемалі, створеної Організацією Об’єднаних Націй, член Міжнародної антикорупційної консультативної ради (МАКР) в Україні); Джованні Кесслера (колишній генеральний директор Європейського бюро з боротьби з шахрайством, член Міжнародної антикорупційної консультативної ради в Україні); Роберта Корді (член Державної комісії з питань етики, колишній начальник федерального Управління боротьби з корупцією в державній сфері (США).

Крім того, до переліку експертів було включено Клаудіу Ескобар (екс-суддя апеляційного суду Гватемали, отримала нагороду за розвиток демократії Democracy Award від Національного фонду підтримки демократії (NED) за відданість справі боротьби з корупцією та підтримки прав людини) на випадок, якщо хтось із трьох запропонованих експертів з певних причин не зможе виконувати функції члена Комісії.

Усі четверо експертів були раніше запропоновані до складу Громадської ради міжнародних експертів, створеної відповідно до Закону України «Про Вищий антикорупційний суд».

Таким чином, Агентство США з міжнародного розвитку та Посольство Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні виконали норму ст. 28-1 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», за якою міжнародні та іноземні організації подають пропозиції щодо міжнародних експертів протягом двадцяти днів з моменту набрання чинності законом.

Іще трьох членів до складу Комісії з питань доброчесності має делегувати Вища рада правосуддя. Очікуємо, що процес формування Комісії з питань доброчесності та етики відбудеться без будь-яких зволікань та затягувань.

Нагадаємо, 16 жовтня Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування». Документ, зокрема, передбачає створення Комісії з питань доброчесності та етики, яка має повноваження оцінювання членів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та суддів Верховного Суду на відповідність критеріям доброчесності та професійної етики, і, у разі виявлення невідповідності, ініціювати їхнє звільнення.