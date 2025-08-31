Інвестиції у виробництво дронів і продовження оборонної підтримки: в Офісі Президента відбулася зустріч із норвезькою делегацією

За дорученням Президента України Володимира Зеленського та керівника його Офісу Андрія Єрмака заступник очільника Офісу Глави держави Ігор Жовква провів зустріч із норвезькою делегацією на чолі з директором управління міжнародної політики безпеки та операцій Міністерства оборони Норвегії Арільдом Ейкеландом.

Зустріч відбулася у продовження контактів Президента України з Премʼєр-міністром Норвегії під час візиту очільника норвезького уряду до Києва 25 серпня.

Ігор Жовква подякував Норвегії за постійну допомогу Україні, зокрема за посилення ППО та участь у програмі PURL, яка дає змогу купувати американську зброю.

Сторони обговорили фінансування українського виробництва дронів. Ігор Жовква закликав партнерів продовжувати інвестиції у виготовлення безпілотників, які довели свою ефективність на полі бою.

«Підтримка України сьогодні – це внесок у безпеку Європи в довгостроковій перспективі. Зараз нам потрібні спільні виробництва, які працюватимуть для захисту України. Партнери, які вкладають у ці процеси вже зараз, отримуватимуть переваги завтра. Після завершення війни в Україні наші спільні виробництва працюватимуть на захист Європи», – наголосив він.

Заступник керівника Офісу Президента поінформував про дипломатичні зусилля для досягнення реального миру, зокрема про переговори Президента України та Президента США за участю європейських лідерів у Вашингтоні.

«Україна підтвердила готовність до зустрічі з Росією на рівні лідерів. Проте за два тижні Москва не дала жодного позитивного сигналу готовності до дипломатії. Натомість росіяни завдавали цинічних ударів по українських містах», – акцентував Ігор Жовква.

Окрема увага – гарантіям безпеки. Заступник керівника Офісу Глави держави зазначив, що однією з найголовніших гарантій безпеки є сильна українська армія, та закликав продовжити підтримку ЗСУ.

Також обговорили співпрацю між Україною та Об’єднаними експедиційними силами (JEF). Ігор Жовква подякував за надання Україні статусу посиленого партнерства й наголосив на тому, що наша країна готова наповнювати його практичним змістом. Сторони скоординували наступні кроки та узгодили спільні заходи в межах партнерства з JEF.