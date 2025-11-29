Президент і перша леді зустрілися з українською громадою в Ірландії

У Дубліні Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з українською громадою.

Серед ключових тем спілкування – важливість єдності, спільні з партнерами кроки для наближення миру та євроінтеграційний курс України.

«Важливий візит в Ірландію, перший візит Президента України в Ірландію за роки відновлення української незалежності. Важливий сигнал, що ми дійсно будуємо нові відносини з Ірландією, і передусім вплив на це має велика кількість українців тут», – сказав Володимир Зеленський.

Представники української громади подякували Главі держави за постійну роботу для зміцнення країни та зусилля щодо наближення миру.

Президент розповів про перебіг переговорів і спільну роботу з партнерами у США, Європі та інших країнах світу.

Окрему увагу Володимир Зеленський зосередив на роботі щодо відкриття переговорних кластерів на шляху до вступу України у Європейський Союз, передусім в умовах майбутнього головування Ірландії в Раді Євросоюзу в другій половині наступного року.

«Європейська комісія визнає, що ми три кластери можемо відкривати. Три кластери – це половина. Ми для цього зробили все. І всі розуміють, що до кінця цього року ми зробимо все технічно для відкриття всіх шести кластерів. Це також визнають усі. Головування Ірландії буде важливим. У першому півріччі 2026 року буде головування Кіпру, а потім – Ірландії. Безумовно, ми хочемо під час головування Кіпру відкрити кластери, а крок наступний – це їх закриття. І ми б хотіли це зробити за головування Ірландії», – зазначив Глава держави.

Також говорили про підтримку українських спортсменів за кордоном і реалізацію навчальних програм для українських суботніх і недільних шкіл. Президент доручив Кабінету Міністрів України опрацювати ці питання та вирішити.