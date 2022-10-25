Інвестуючи у відновлення України, ви інвестуєте у майбутнього члена ЄС – виступ Президента на Міжнародній експертній конференції з питань відновлення, відбудови та модернізації України

Добрий день, дорогі друзі!

Вітаю вас від імені українського народу! І дякую за цю конференцію, яка наближає повернення нашій країні нормального життя.

Я зараз чув виступ пана канцлера і також почув шановну пані Урсулу фон дер Ляєн. І потім я подивився свою промову і зрозумів, що в принципі ми могли б помінятися промовами й нічого не змінилося б. І це дуже непогано. Це свідчить, що ми приблизно однаково бачимо майбутнє Європи, безпеки, світу, майбутнє України. Але я хотів би зупинитися на деяких пріоритетах.

Передусім хочу відзначити ваші, пане канцлере, слова, які прозвучали ще вчора. Ви сказали, що той, хто інвестує у відновлення України, інвестує в майбутнього члена Європейського Союзу. Це дуже важливі слова. Вагомі. Я вірю, що їх почують усі європейці та глобальні економічні гравці.

Ваші слова повністю відображають сенс і цієї нашої конференції, і всієї співпраці України та Європейського Союзу, нашої та ваших країн. Ми стаємо одним цілим – і це незворотно. Єдина, міцна, вільна й заснована на цінностях Європа. Мирна Європа! Це можливо тільки з Україною.

Хочу одразу ж подякувати вам, пані Президентко Європейської комісії, за щиру й послідовну підтримку нашої держави.

Знаю, що ви, пані Урсуло, поділяєте цю думку пана канцлера щодо майбутнього членства України. І я впевнений, що разом з вами й усіма нашими друзями у Євросоюзі ми вже зовсім скоро реалізуємо бачення більшості європейців – впевненої більшості в усіх країнах ЄС. Бачення України як частини ЄС.

Зараз ми вийшли на той рівень у відносинах, на який Україна давно заслуговує. Значення й масштаб нашої країни усвідомлюються. Люди знають, що ми можемо дати нашому спільному європейському дому. Люди бачать, що ми вже даємо. І всі ви, учасники й учасниці конференції, добре знаєте, що ми можемо дати.

Україна ­­­­– це фізична безпека Європи від будь-якого нового удару російської тиранії. Саме Україна здатна й буде гарантувати, що російський реваншизм не зламає нашого європейського дому.

Україна – це енергетична безпека Європи. І не тільки наших сусідів. Коли ми звільнимо всю нашу територію від російських загарбників, Європейський Союз зможе з нашою допомогою заміщувати брудні російські енергоресурси. А наш експорт електрики – потенційно це десятки гігават – буде однією з фундаментальних опор європейської кліматичної політики.

Україна – вже гарант продовольчої безпеки світу. А отже, ми гарантуємо й передбачуваність міграційних потоків на територію Євросоюзу. Що результативніше працює наше аграрне виробництво й що вагоміший наш експорт продовольства, то спокійніша соціальна ситуація в усіх тих регіонах планети, звідки можливі хвилі мігрантів у Європу.

І ще одне – це промислова активність. Наша виробнича культура, наші природні ресурси, географічне розташування, суспільні традиції дають змогу завдяки поєднанню українського та загальноєвропейського потенціалів дати новий імпульс економічному життю всього ЄС. Це економічне зростання й робочі місця для українців і для всіх європейців. Ви знаєте все це на сто відсотків.

І знаєте, що саме тому Росії так потрібен контроль над Україною. Це не просто якась там політична амбіція. Це дуже чіткі безпекові, енергетичні, продовольчі, промислові розрахунки. Розрахунки, які для Росії не справдяться. Ніколи. Український народ захистить свою державу, свою свободу. І загарбники вже це усвідомлюють.

Це одна з причин їхньої звірячої жорстокості. Один із мотивів їхнього терору – знищити те, що не буде працювати на них, а може посилити всіх нас – українців, європейців. Як результат такого російського терору – сотні тисяч об’єктів зруйновано.

Порт чи вокзал, школа чи лікарня, житловий будинок чи станція техобслуговування машин, завод чи пекарня, елеватор з пшеницею чи електростанція... Росія знищує все це.

Знищує, щоб нам було важче проходити цю зиму. Щоб українці якнайдовше не могли оправитися після цієї війни. Щоб ви якнайдовше не змогли інтегрувати український економічний потенціал і загальноєвропейський потенціал.

Ракетами та іранськими ударними дронами зруйновано понад третину однієї лише енергетичної галузі... І це перед зимою!

Ми всі разом маємо цьому протистояти. Саме таку місію цієї конференції я бачу. Я прошу вас розглядати все це з погляду безпеки – чотирьох її елементів.

Нам потрібна безпека на землі. Ми працюємо заради неї разом, налагоджуючи оборонну взаємодію. Нам потрібна безпека в небі. І працюємо заради неї, домовляючись про постачання систем протиповітряної оборони. Нам потрібна фінансова безпека, і ми працюємо заради неї на багатьох рівнях – МВФ, Світовий банк, Європейський Союз, Сполучені Штати та інші партнери. І четвертий рівень – це наша інституційна спроможність. Те, як ми реалізуємо всі наші програми посилення й програми відбудови вже зараз, коли війна ще триває, і розраховані на післявоєнний період.

І я прошу вас зараз зосередитися не лише на четвертому елементі – на тому, як. Але пам’ятати й про третій елемент – про те, що. Потрібно наповнити реальним фінансуванням нашу роботу заради відновлення України.

Я дякую вам – і Європейському Союзу загалом, і кожній країні ЄС, яка допомагає, зокрема – за вже надану підтримку нашій державі. Однак маємо надати більш системний характер цій підтримці.

Я вірю, що вже зараз можемо ухвалити рішення про заснування «фінансового Рамштайну» для підтримки нашої спільної стабільності – за аналогією з «оборонним Рамштайном», який уже функціонує.

Нам потрібна фінансова координаційна платформа, яка об’єднає й скерує всі зусилля, що спрямовані на відбудову нашої країни після бойових дій. Потрібна консолідація – чітке й своєчасне спрямування ресурсів. Саме так має продовжуватися те, про що ми говорили в Лугано з Президентом Кассісом, на першій конференції щодо нашого відновлення.

Ми розробили прозорий план першочергових кроків у відбудові – це те, що необхідно Україні буквально для виживання. Не завтра, не наступного року. Не на конференції у Британії... Саме зараз!

Вага нашого Fast Recovery Plan – 17 мільярдів доларів для критичної відбудови, негайної. Це лікарні, школи, життєво важлива транспортна й енергетична інфраструктура.

Маємо колосальну потребу у відбудові житла. Там, де російські танки й артилерія методично знищували міста... Київщина, Чернігівщина, Сумщина, Харківщина... Вже зараз потрібно дати людям новий фундамент для життя. Але чи можемо ми його дати?

Ми поки не отримали жодного цента на реалізацію Fast Recovery! Я прошу вас наблизити необхідні рішення.

Щоб зробити процес залучення партнерів до нашої відбудови швидшим, я ініціював створення Фонду відновлення України як ключової інституції. Важливо, що наглядова рада Фонду на 75% складатиметься з представників країн-донорів. Це прозорість, але це й відповідальність. Фонд має запрацювати вже наступного місяця.

Так само зараз, уже на цій конференції, варто ухвалити рішення щодо допомоги з покриттям дефіциту нашого державного бюджету наступного року.

Для України це непідйомна сума – 38 мільярдів доларів дефіциту. Це зарплати вчителів, лікарів, соціальні виплати, пенсії. Суттєві кошти. Але наше об’єднання достатньо потужне, щоб реалізовувати й таке завдання.

Цей потенціал є. Цей потенціал є зокрема й завдяки Міжнародному валютному фонду та іншим фінансовим інституціям. Наш діалог триває. І я вірю, що він розвиватиметься від абстрактних цифр до конкретики. Конкретного обсягу фінансів, з конкретними джерелами.

Про це сьогодні також має йтися.

Тим паче, що український потенціал такий, що ми можемо дати у відповідь на порядок більше!

Ось за що воює Росія, ось що означає відбудова для України, ось що означає перемога для України і ось що означає мир в Україні.

Україна – це гарантії безпеки. Україна – це наш спільний розвиток. Україна – це вдячність.

Коли наші дії відповідають нашим цінностям, а наші підходи скоординовані, ми досягаємо результатів, які неможливо було уявити ще недавно.

Ми маємо такі результати на полі бою. Ми маємо такі результати в економічній і соціальній адаптації до умов війни. Ми маємо такі результати в нашій інтеграції з інституціями Європейського Союзу. І ми можемо їх досягти у забезпеченні стійкості України й у відбудові України вже зараз.

Хай агресор бачить, що його мета – недосяжна. А наші з вами спільні цілі – всі реалізуються.

І обов’язково маємо визначитися з конкретикою того, як працюватиме механізм відшкодування державою-агресором усіх спричинених цією війною збитків.

Російські активи – ті, які вже заморожені, і ті, які ще необхідно заморозити, – дуже серйозні. Значна частина цих активів – у юрисдикціях саме європейських країн. Нам потрібна компенсація, і це справедливо. А отже, нам потрібен реальний, швидкий, законний механізм спрямування російських активів на відшкодування збитків, завданих російською ж війною.

Я прошу вас сьогодні приділити час і цьому.

Я дякую вам за увагу! Дякую за підтримку!

Слава Україні!