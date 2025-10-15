Ірина Мудра обговорила з представниками Ради Європи запуск Спецтрибуналу та Компенсаційної комісії для України

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра провела зустріч із директоркою з прав людини Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи Клер Овей.

Ірина Мудра подякувала Раді Європи за послідовну підтримку України та наголосила, що верховенство права й захист прав людини є одними з пріоритетів для Президента України.

Під час зустрічі детально обговорили ключові напрями співпраці в межах Плану дій Ради Європи для України на 2023–2026 роки.

Клер Овей відзначила прогрес на шляху створення механізмів, які змусять Росію нести відповідальність за свої злочини проти України й українців. Вона додала, що Рада Європи братиме активну участь у забезпеченні швидкої ратифікації конвенції про створення Компенсаційної комісії, а також продовжить надавати експертну й технічну підтримку Україні у сфері правосуддя, прав людини та реформ.

Особлива увага – крокам, необхідним для якнайшвидшого запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України та Компенсаційної комісії для України.

Триває робота над залученням фінансування з боку партнерів для створення Спецтрибуналу. Зокрема, цього тижня про свій внесок у розмірі 10 млн євро оголосив Євросоюз. Україна розраховує, що Спецтрибунал і Компенсаційна комісія запрацюють уже наступного року.