Іспанія, Бельгія, Латвія та Фінляндія підтвердили участь у Глобальному саміті миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з президентами Фінляндії та Латвії Александром Стуббом і Едгарсом Рінкевичсом, прем’єр-міністрами Іспанії та Бельгії Педро Санчесом і Александром Де Кроо. Усі вони підтвердили свою участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії в червні цьогоріч.

Глава Української держави подякував Александру Стуббу за лідерство в реалізації пункту Формули миру щодо екологічної безпеки та активну участь Фінляндії в інших напрямах. Президенти також обговорили продовження оборонної співпраці та можливість залучення фінського досвіду будівництва цивільних укриттів.

Лідери України та Латвії обмінялися думками щодо консолідації підтримки Саміту миру з боку країн світу. Володимир Зеленський подякував за підписання двосторонньої безпекової угоди в межах Вільнюської декларації G7 та окремо відзначив зобов’язання виділяти на підтримку нашої країни 0,25% ВВП щороку.

Президент України подякував Прем’єр-міністру Іспанії за активну підтримку Формули миру, її адвокацію серед країн Латинської Америки й Африки та за всю оборонну допомогу, зокрема для посилення ППО. Лідери відзначили завершення переговорів щодо тексту двосторонньої безпекової угоди в межах Вільнюської декларації G7.

Із Премʼєр-міністром Бельгії обговорили оборонну та політичну співпрацю. Володимир Зеленський зазначив: Україна цінує рішення бельгійського уряду про початок передачі літаків F-16 уже цьогоріч. Глава держави також відзначив важливу роль бельгійського головування в ЄС у контексті інтеграції України й наголосив, що наша держава розраховує на фактичний початок переговорів про приєднання вже в червні.