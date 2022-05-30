Іспанія підтримує євроінтеграційний поступ України – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква у межах робочого візиту до Королівства Іспанія провів низку зустрічей з представниками уряду та парламенту цієї країни.

Під час переговорів з міністром закордонних справ, Європейського Союзу та співробітництва Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено було обговорено питання надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС у контексті засідання Європейської ради, яке має відбутися 23-24 червня. Крім того, сторони наголосили на важливості посилення оборонних спроможностей Збройних Сил України шляхом постачання нашій державі важкого озброєння.

«Обмеження доступу Росії до коштів та технологій має послаблювати її готовність завдавати постійних ударів по території України та поповнювати воєнні спроможності», – сказав Ігор Жовква.

Співрозмовники обмінялися думками щодо можливостей залучення іспанського бізнесу до відбудови окремих регіонів та міст України, зруйнованих унаслідок російської агресії. Заступник керівника Офісу Президента поінформував міністра закордонних справ Іспанії про налагодження нових каналів експорту українського зерна на європейський та світовий ринок.

Ігор Жовква також узяв участь у заході з відзначення 40-ї річниці вступу Іспанії до НАТО, на якому були присутні Король Іспанії Феліпе VI, глава уряду Іспанії Педро Санчес та Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Важливою темою, яку порушували у виступах промовці, була необхідність посилення оборонних можливостей України на тлі російської агресії.

Заступник керівника Офісу Президента обговорив з першим заступником голови Конгресу депутатів Іспанії Альфонсо Родрігесом Гомесом де Селіс та з головою Комісії у закордонних справах Конгресу депутатів Іспанії Пау Марі Клосе важливість зміцнення міжпарламентських контактів між нашими державами. Ігор Жовква подякував іспанському народу за підтримку тимчасово переміщених українських громадян.

Основну увагу під час зустрічі з державним секретарем з питань ЄС Міністерства закордонних справ, ЄС та співробітництва Іспанії Паскуалем Ігнасіо Наварро Ріосом було присвячено практичним крокам України щодо набуття повноправного членства у Євросоюзі. Ігор Жовква наголосив, що досягнення України у реформах, інтеграція ринків та стійкість інституцій під час війни є важливими передумовами для прискореної інтеграції до Європейського Союзу. Він висловив очікування щодо отримання невдовзі позитивного висновку Єврокомісії та підтримки Іспанією надання Україні статусу країни-кандидата у найближчій перспективі.

«Українське суспільство вже довело свою європейськість, тому наші очікування на отримання статусу країни-кандидата у червні є обґрунтованими, виправданими та вистражданими», – наголосив Ігор Жовква.

На зустрічі з генеральним секретарем Міністерства оборони Іспанії адміралом Хуаном Франсіско Мартінесом Нуньєсом було обговорено взаємодію між Україною та Іспанією у військово-технічній сфері. Заступник керівника Офісу Президента подякував за отриману від Іспанії військову допомогу та висловив сподівання щодо її збільшення з метою посилення опору російській воєнній агресії.

Під час робочих зустрічей Ігоря Жовкви з дипломатичним радником голови уряду Еммою Апарісі та директором офісу з координації головування Іспанії в ЄС Марією Ауророю Мехія Ерраскін були обговорені питання практичної реалізації євроінтеграційної стратегії України та можливості використання консультативно-дорадчої й іншої практичної допомоги уряду Іспанії.

Ігор Жовква високо відзначив активну позицію мера Мадрида Хосе Луїса Мартінеса Алмейди на підтримку України, зокрема в межах організації 28 травня 2022 року марафону «Біжимо за Україну. Біжимо за мир». За попередніми підрахунками, ця подія, проведена у центрі столиці Іспанії та присвячена підтримці надання Україні статусу країни – кандидата на членство в ЄС, об’єднала понад 3 тисячі учасників.

У межах візиту заступника керівника Офісу Президента також відбулася церемонія введення в обіг поштової марки «Іспанія з Україною». У приміщенні офісу Пошти Іспанії Ігор Жовква разом з президентом компанії Хуаном Мануелем Серрано Кінтаною взяв участь у церемонії погашення перших екземплярів цієї першої в історії іспанської марки, присвяченої Україні.